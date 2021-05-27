Шойгу предложил Путину построить музей в форме звезды

21:39 27.05.2021

Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным показал президенту макет нового музея Вооруженных сил, который планируется построить в парке «Патриот» в Московской области.

По словам главы военного ведомства, в новый музей планируется отправить 740 тыс. экспонатов, которые в настоящее время хранятся в разных музеях и запасниках, пишет РБК. «Только стрелкового оружия в запасниках военных музеев хранится 43 тыс. единиц», — сказал Шойгу.

Как рассказал министр, новый музей планируется построить на площади 150 тыс. кв. м. Здание выполнят в форме звезды, каждый луч которой будет посвящен какому-либо событию в военной истории страны: Бородинскому сражению, обороне Брестской крепости, Сталинградской битве, битве на Куликовом поле. Каждые полгода тематику экспозиции будут менять.

Стоп-кадр из видео с сайта kremlin.ru

Сообщается, что президенту проект понравился. «Красивый макет», — сказал Путин.