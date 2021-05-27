В 2020 году доходы Рогозина выросли в два раза

19:49 27.05.2021

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в 2020 году задекларировал доход в размере 83,1 млн рублей. При этом в 2019 году его задекларированный доход составлял 44,1 млн рублей (в 2018 году - 29,5 млн рублей).

Также Рогозин задекларировал автомобиль ГАЗ-21Р и мотоцикл БМВ R1200GS Adventure. Как отмечает «Интерфакс», в декларации при этом не указывается автомобиль Мерседес Бенц S560, которым Рогозин пользовался в 2019 году.

Также сообщается, что задекларированный годовой доход супруги Рогозина при этом снизился с 2,9 до 2,8 млн рублей.