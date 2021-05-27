В 2020 году доходы Рогозина выросли в два раза
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в 2020 году задекларировал доход в размере 83,1 млн рублей. При этом в 2019 году его задекларированный доход составлял 44,1 млн рублей (в 2018 году - 29,5 млн рублей).
Также Рогозин задекларировал автомобиль ГАЗ-21Р и мотоцикл БМВ R1200GS Adventure. Как отмечает «Интерфакс», в декларации при этом не указывается автомобиль Мерседес Бенц S560, которым Рогозин пользовался в 2019 году.
Также сообщается, что задекларированный годовой доход супруги Рогозина при этом снизился с 2,9 до 2,8 млн рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А тем временем, китайцы и американцы сажают марсоходы, исследуют обратную сторону Луны и запускают телескопы. Каждому своё?
очевидно он имеет долю с каждого зарубежного космонавта вылетающего на МКС
Потому что защишают Луку , не то что сомневаются , искренне верят что у братского президента по другому ( а значит и у нас только происки госдепа всему виной), или искренне делают вид что верят. Наивные.
тьфу! я прочитал сперва "доходы и зарплаты сотрудников Роскосмоса в 2021 выросли ав два раза. Оказалось, одев очки, только у одного...
Кто еще сомневается, что в кремле и вокруг его одно преступное ворье вместе с обнуленным?