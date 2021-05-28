Поклонская снялась с праймериз «Единой России» из-за «новой работы»
Депутат от «Единой России» Наталья Поклонская опубликовала обращение, в котором сообщила, что снимается с праймериз партии и переходит «на новую работу», о которой она объявит позже.
Поклонская поблагодарила своих избирателей за поддержку. «Для меня вы спасательный круг в океане политики. Но я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я никуда не исчезаю и не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму», — сказала она.
В конце Поклонская добавила, что на новой работе «снова сможет надеть китель». «Только пусть останется интригой, какой именно», — сказала она.
Наталья Поклонская — депутат Госдумы с 2016 года. До этого она была прокурором Крыма и получила известность благодаря активной пророссийской позиции в период событий в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России, напоминает РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что, где родился, там и пригодился!))
Мне тоже нравится та бывшая церквушка семейства Романовых( я это безо всяких монархистских "завихронов") в Ливадийском дворце-внутри неё сразу чувствуется, что место действительно намоленное и хочется в него возвращаться снова и снова!
По этой парадной фотке, наконец-то, понял, что меня всегда смущало во внешности Н.Поклонской-это её "неживые" глаза( хотя на тиражированных в Сети японских аниме 2014 года её изображали очень даже "няшно" и с живой искоркой в огромных мультяшных очах))).
Уже успел и забыть о ней( после запомнившейся "эскапады с портретом Н.2"), т.к. не очень-то слежу за всеми пертурбациями в российском "истеблишменте"...
Что же, интрига остаётся-какие ещё "фортели выкинет" эта решительная( не боящаяся "сжигать мосты" и, по-своему, неординарная) "статс-дама", вновь оказавшись "в домашней обстановке", чем ещё сумеет отличиться в Крыму?!
Хотелось бы увидеть что-то хорошее, конструктивное с её стороны!
да. Летом в Крыму и без кителя и без работы хорошо. А если еще и работа не пыльная, то да "хорошо жить". А в Москве будет смог и еще дым от горящих каждый год болот.
Молодец Наташа. Не стала открыто подыгрывать конспирологическим персонажам троцкистов-космополитов ЕдРосов.
Наталья, браво!
Спасибо за честность.
А что, мне понравился этот ваш "похоронный спич".
Осталось вам пропеть: "Ще не вмеэээрла Украииина..."