Поклонская снялась с праймериз «Единой России» из-за «новой работы»

21:53 28.05.2021

Депутат от «Единой России» Наталья Поклонская опубликовала обращение, в котором сообщила, что снимается с праймериз партии и переходит «на новую работу», о которой она объявит позже.

Поклонская поблагодарила своих избирателей за поддержку. «Для меня вы спасательный круг в океане политики. Но я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я никуда не исчезаю и не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму», — сказала она.

В конце Поклонская добавила, что на новой работе «снова сможет надеть китель». «Только пусть останется интригой, какой именно», — сказала она.

Наталья Поклонская — депутат Госдумы с 2016 года. До этого она была прокурором Крыма и получила известность благодаря активной пророссийской позиции в период событий в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России, напоминает РБК.