Поклонская снялась с праймериз «Единой России» из-за «новой работы»

Депутат от «Единой России» Наталья Поклонская опубликовала обращение, в котором сообщила, что снимается с праймериз партии и переходит «на новую работу», о которой она объявит позже.

Поклонская поблагодарила своих избирателей за поддержку. «Для меня вы спасательный круг в океане политики. Но я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я никуда не исчезаю и не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму», — сказала она.

В конце Поклонская добавила, что на новой работе «снова сможет надеть китель». «Только пусть останется интригой, какой именно», — сказала она.

Наталья Поклонская — депутат Госдумы с 2016 года. До этого она была прокурором Крыма и получила известность благодаря активной пророссийской позиции в период событий в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России, напоминает РБК.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.05.2021, 02:57
    Гость: гаспринский

    А что, где родился, там и пригодился!))
    Мне тоже нравится та бывшая церквушка семейства Романовых( я это безо всяких монархистских "завихронов") в Ливадийском дворце-внутри неё сразу чувствуется, что место действительно намоленное и хочется в него возвращаться снова и снова!
    По этой парадной фотке, наконец-то, понял, что меня всегда смущало во внешности Н.Поклонской-это её "неживые" глаза( хотя на тиражированных в Сети японских аниме 2014 года её изображали очень даже "няшно" и с живой искоркой в огромных мультяшных очах))).
    Уже успел и забыть о ней( после запомнившейся "эскапады с портретом Н.2"), т.к. не очень-то слежу за всеми пертурбациями в российском "истеблишменте"...
    Что же, интрига остаётся-какие ещё "фортели выкинет" эта решительная( не боящаяся "сжигать мосты" и, по-своему, неординарная) "статс-дама", вновь оказавшись "в домашней обстановке", чем ещё сумеет отличиться в Крыму?!
    Хотелось бы увидеть что-то хорошее, конструктивное с её стороны!

  2. 29.05.2021, 02:21
    Гость: Ну

    да. Летом в Крыму и без кителя и без работы хорошо. А если еще и работа не пыльная, то да "хорошо жить". А в Москве будет смог и еще дым от горящих каждый год болот.

  3. 29.05.2021, 02:09
    Гость: да-да

    Молодец Наташа. Не стала открыто подыгрывать конспирологическим персонажам троцкистов-космополитов ЕдРосов.

  5. 29.05.2021, 00:49
    Гость: Товарищ Сухов

    А что, мне понравился этот ваш "похоронный спич".
    Осталось вам пропеть: "Ще не вмеэээрла Украииина..."

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