Переговоры Путина и Лукашенко продлились больше пяти часов
В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, они длились более пяти часов.
Как пишет РБК, Путин и Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров ручей. Их переговоры начались около 18:00 и закончились в 23:14, тем самым общение президентов длилось 5 часов и 15 минут. Заявления для прессы запланированы не были.
Это уже третий визит Лукашенко в Россию с начала года.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, главы государств должны были обсудить совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Также на повестке стоял вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства.
Отмечается, что перед началом встречи Лукашенко сообщил, что привез с собой документы о происходящем в республике в связи с инцидентом с самолетом Ryanair. В свою очередь, Путин, упоминая о произошедшем, согласился, что ситуация вокруг рейса ирландского лоукостера является «всплеском эмоций».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нет уж, лучше с Польшей.
Надеюсь за пять-то часов они договорились о вступлении Беларуси в Россию? Ну сколько можно ждать-то!? Надо уже всерьёз объединяться против пиндосии.
вот поэтому
Согласно проведенному опросу, среди пенсионеров в возрасте от 60 лет продолжает трудиться почти каждый пятый
Читать полностью: https://www.km.ru/economics/2021/05/29/vserossiiskii-tsentr-izucheniya-obshchestvennogo-mneniya-vtsiom/888265-v-rossii
А ЧТО ДЕЛАТЬ......
, когда концессионеры подходили к селению Сиони, — чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухверстной высоте? Ипполит Матвеевич молчал. Единственное занятие, которым он мог бы снискать себе жизненные средства, было нищенство, но здесь, на горных спиралях и карнизах, просить было не у кого.
Впрочем, и здесь существовало нищенство, но нищенство совершенно особое — альпийское: к каждому проходившему мимо селения автобусу или легковому автомобилю подбегали дети и исполняли перед движущейся аудиторией несколько па наурской лезгинки; после этого дети бежали за машиной, крича:
— Давай денги! Денги давай! .....................................................
К двум часам второго дня пути Ипполит Матвеевич, под наблюдением великого комбинатора, исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, пресыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лезгинку и вознаградили тремя пятаками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ, плясал и скакал сам технический директор.
— Давай деньги! Деньги давай! — закричал он сердито.
Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап собрал в дорожной пыли тридцать копеек. Но тут сионские дети осыпали конкурентов каменным градом. Спасаясь от обстрела, путники скорым шагом направились в ближний аул, где истратили заработанные деньги на сыр и чуреки.
Илья и Петров. Двенадцать стульев
Союзного государства...
=Однако, уже на рубеже 2007 и 2008 процесс интеграции усилился. Президентами России и Белоруссии рассматриваются подготовленные экспертами варианты Конституционного акта, делегирования союзных полномочий и формирования наднациональных органов Союза, а также избрания президента Союза, которым по предположению многих политиков должен стать президент России Владимир Путин. С мая 2008 по июль 2012 Владимир Путин являлся главой совета министров Союзного государства[27][28].
НО, из-за выявления ряда экономических и политических противоречий, в частности: «молочной войны», процесс интеграции двух республик идёт неровно. Кроме того, отношение к союзу в Белоруссии, возможно, меняется в худшую сторону. Так, согласно результатам социологического опроса, проведённого Белорусским институтом стратегических исследований, 54,8 % опрошенных высказались категорически против того, что «Беларусь и Россия должны построить союзное государство с единой валютой, президентом и парламентом». «За» высказались лишь 20,4 % респондентов. 24,7 % опрошенных затруднились ответить. Однако результаты этого опроса ставятся под сомнение в российских СМИ, а его инициатор обвиняется в ангажированности[30][уточнить]. В то же время, белорусские политологи утверждают, что тенденция эта вполне реальная и опрос отражает существующую динамику.
В 2010 из-за значительных осложнений в отношениях России и Белоруссии, разногласий между главами государств, , интеграция практически остановилась.