Переговоры Путина и Лукашенко продлились больше пяти часов

08:14 29.05.2021

В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, они длились более пяти часов.

Как пишет РБК, Путин и Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров ручей. Их переговоры начались около 18:00 и закончились в 23:14, тем самым общение президентов длилось 5 часов и 15 минут. Заявления для прессы запланированы не были.

Это уже третий визит Лукашенко в Россию с начала года.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, главы государств должны были обсудить совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Также на повестке стоял вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства.

Отмечается, что перед началом встречи Лукашенко сообщил, что привез с собой документы о происходящем в республике в связи с инцидентом с самолетом Ryanair. В свою очередь, Путин, упоминая о произошедшем, согласился, что ситуация вокруг рейса ирландского лоукостера является «всплеском эмоций».