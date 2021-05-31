Air France отменила рейсы в Москву на 31 мая и 1 июня

© KM.RU, Кирилл Зыков

Авиаперевозчик Air France отменил рейсы в Москву на 31 мая и 1 июня. Представитель компании заявил, что российская сторона снова не выдала разрешение на новый маршрут в обход Белоруссии.

«Air France подтверждает отмену рейсов AF1154 и AF1654 по маршруту Париж (Шарль-де-Голль) — Москва 31 мая 2021 года», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе авиакомпании.

Представители перевозчика отметили, что не смогли получить разрешение на вход в воздушное пространство от властей РФ. Обратные рейсы из Москвы в Париж 31 мая и 1 июня также не состоятся.

Ранее через российское воздушное пространство не смогли пролететь несколько рейсов европейских авиакомпаний, которые решили следовать в обход Белоруссии из-за инцидента с Ryanair. Близкий к Минтрансу РФ источник РБК рассказал, что власти России разрешат облетать соседнюю республику, а отказ давать разрешение на рейсы по альтернативному коридору связан с тем, что властям «потребовалась проработка обновленных маршрутов для авиалайнеров».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.05.2021, 23:31
    Гость: Любовь зла, полюбишь и .........

    Как знать. С батькой Путин цветов к "Могиле неизвестного солдата" не возлагал, а возлагал с президентом Израиля.

  2. 31.05.2021, 23:26
    Гость: иван з.

    Белоруссию облететь, вообще дополнительно 3 копейки. Ради безопасности они это сделают. С Россией сложнее, хотя тоже не катастрофа. Несколько невыгодно. Они бы иначе давно это сделали. Навредить Аэрофлоту могут сильно. Но и себе немного.

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