Air France отменила рейсы в Москву на 31 мая и 1 июня

17:16 31.05.2021

Авиаперевозчик Air France отменил рейсы в Москву на 31 мая и 1 июня. Представитель компании заявил, что российская сторона снова не выдала разрешение на новый маршрут в обход Белоруссии.

«Air France подтверждает отмену рейсов AF1154 и AF1654 по маршруту Париж (Шарль-де-Голль) — Москва 31 мая 2021 года», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе авиакомпании.

Представители перевозчика отметили, что не смогли получить разрешение на вход в воздушное пространство от властей РФ. Обратные рейсы из Москвы в Париж 31 мая и 1 июня также не состоятся.

Ранее через российское воздушное пространство не смогли пролететь несколько рейсов европейских авиакомпаний, которые решили следовать в обход Белоруссии из-за инцидента с Ryanair. Близкий к Минтрансу РФ источник РБК рассказал, что власти России разрешат облетать соседнюю республику, а отказ давать разрешение на рейсы по альтернативному коридору связан с тем, что властям «потребовалась проработка обновленных маршрутов для авиалайнеров».