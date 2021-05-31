Сайт NEWSru.com объявил о своем закрытии

Интернет-издание NEWSru.com объявило о своем закрытии. Причиной называются экономические трудности, вызванные политической ситуацией в стране.

"Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика. Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году. Нам все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих. Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов. Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной", - говорится в обращении к читателям, опубликованном на сайте.

Свою работу сайт начал 1 августа 2000 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.05.2021, 15:30
    Гость: И опять лжёшь

    а в РФ жируют только те, кто пишут о личных заслугах гегемона
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    О-ло-лёшенька сотоварищи живут и не тужат.

  3. 31.05.2021, 15:28
    Гость: Сами себя добили

    " Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов"
    Не интересны людям " уважаемые люди и источники" с " пгавдивой" инфогмацией". Только вам, альтернативно одарённым и интересна

  4. 31.05.2021, 15:23
    Гость: Остап

    Чисто еврейский сайт не сумел заработать денег, не дают. А говорили- они друг за дружку.

  5. 31.05.2021, 15:21
    Гость: Пилот

    Правильно что закрыли очередной фонтан грязи и лжи так бы побыстрей поступали и со всеми остальными.

Все комментарии (21)
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