Россиян ожидают длинные новогодние каникулы в 2022 году

В 2022 году россиян ожидают длинные новогодние и майские праздники, пишет ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

По словам Котякова, жители России в новогодние праздники будут отдыхать 10 дней - с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. При этом, последний день следующего года также будет выходным, так как выпадает на субботу.

В майские праздники россияне также будут отдыхать в общей сложности 8 дней.

"Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней", - пояснил министр.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.06.2021, 11:17
    Гость: так как выпадает на субботу...

    но чтобы 31-е официальным Праздничным сделать, об этом уже который год "ни-ни"!!
    а то как же, ведь пол-страны то всё-равно в этот день работать будут, а значит им, работающим, в случае государственного Праздничного, в двойном размере оплачивать придется! ...удавятся

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