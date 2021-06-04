Россиян ожидают длинные новогодние каникулы в 2022 году
В 2022 году россиян ожидают длинные новогодние и майские праздники, пишет ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.
По словам Котякова, жители России в новогодние праздники будут отдыхать 10 дней - с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. При этом, последний день следующего года также будет выходным, так как выпадает на субботу.
В майские праздники россияне также будут отдыхать в общей сложности 8 дней.
"Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней", - пояснил министр.
Комментарии читателей Оставить комментарий
но чтобы 31-е официальным Праздничным сделать, об этом уже который год "ни-ни"!!
а то как же, ведь пол-страны то всё-равно в этот день работать будут, а значит им, работающим, в случае государственного Праздничного, в двойном размере оплачивать придется! ...удавятся
"гулять" побольше. Тогда экономика и зарплаты сразу вырастут.
В России лето короткое, лучше бы летом больше выходных было,
а зимой обойдёмся.