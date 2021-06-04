Бастрыкин потребовал отпустить убившего нарушителя полицейского

21:07 4.06.2021

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил освободить из-под стражи новосибирского инспектора ДПС, который выстрелил в голову при задержании нарушителю, сообщает РБК.

Инцидент произошел 28 мая. По первоначальной версии, инспектор случайно выстрелил в голову 19-летнего мужчины. Он остановил автомобиль Toyota за превышение скорости. После остановки из машины выскочили несколько человек и попытались скрыться. Силовики задержали одного из них, после чего еще двое вернулись и попытались помешать полицейскому.

Тогда инспектор достал табельное оружие, однако «мужчина продолжил свои незаконные действия». «В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел», — сообщили тогда в МВД. Против инспектора возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118, пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Получивший ранение мужчина скончался позже в больнице.

В Следственном комитете предоставили свою версию событий. По ней, 28 мая на автодороге «Сибирь» двое сотрудников ГИБДД преследовали автомобиль Toyota, водитель которого не подчинился требованию об остановке. Полицейские остановили автомобиль нарушителя, в салоне было трое мужчин.

«Для установления личности сотрудники полиции потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину под руки к полицейской машине. Мужчина, препятствуя законным действиям сотрудников, применяя физическую силу, вырывался, а также нанес им удары. После этого, второй пассажир Toyota нанес удары полицейским, высказывая в их адрес оскорбления», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по ст.ст. 318, 319 УК (применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти).