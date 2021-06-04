Бастрыкин потребовал отпустить убившего нарушителя полицейского
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил освободить из-под стражи новосибирского инспектора ДПС, который выстрелил в голову при задержании нарушителю, сообщает РБК.
Инцидент произошел 28 мая. По первоначальной версии, инспектор случайно выстрелил в голову 19-летнего мужчины. Он остановил автомобиль Toyota за превышение скорости. После остановки из машины выскочили несколько человек и попытались скрыться. Силовики задержали одного из них, после чего еще двое вернулись и попытались помешать полицейскому.
Тогда инспектор достал табельное оружие, однако «мужчина продолжил свои незаконные действия». «В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел», — сообщили тогда в МВД. Против инспектора возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118, пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).
Получивший ранение мужчина скончался позже в больнице.
В Следственном комитете предоставили свою версию событий. По ней, 28 мая на автодороге «Сибирь» двое сотрудников ГИБДД преследовали автомобиль Toyota, водитель которого не подчинился требованию об остановке. Полицейские остановили автомобиль нарушителя, в салоне было трое мужчин.
«Для установления личности сотрудники полиции потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину под руки к полицейской машине. Мужчина, препятствуя законным действиям сотрудников, применяя физическую силу, вырывался, а также нанес им удары. После этого, второй пассажир Toyota нанес удары полицейским, высказывая в их адрес оскорбления», — говорится в сообщении СК.
Возбуждено уголовное дело по ст.ст. 318, 319 УК (применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти).
Комментарии читателей Оставить комментарий
нужны убийцы.
А я согласен с Бастрыкиным. Когда задержанный начинает вырываться из рук правоохранителя и получает случайный выстрел в голову, то все остальные преступники в стране начинают понимать, что в подобной ситуации не надо вырываться из рук правоохранителя, чтобы и с ними не случилось подобного. Это хороший урок для остальных преступников, - отстрелят башку, если будешь дергаться при задержании. Именно такие уроки преступникам весьма полезны.
Я уже давно живу и наблюдаю, и вижу, что любая диаспора в России - это этническая организованная преступная группировка. Они всегда защищают своих от закона, могут втроем зарезать русского, а потом уехать в свой кишлак и диаспора их будет только выгораживать и защищать. Даже наша полиция боится связываться с диаспорой, видимо диаспора платит полиции, вот полиция и крышует диаспору! Ведь не стали задерживать всех азеров, которые быковали у отделения полиции, в больнице, неразрешенный митинг организовывали в поддержку своих наркодиллеров, которые убегали от полицейского Гусева. А за то, что Гусев выполнил честно свой долг и дал отпор не соблюдающим наш закон тупым баранам, задержали Гусева, это для того, чтобы полиция никогда не защищала русских от тупых быкующих баранов, которые ничего делать не умеют, поэтому едут из своих кишлаков в Россию и тут не работаю а создают ОПГ для крышевания рынка, торгуют наркотой. Нужно провести проверку - как зарабатывают и чем занимаются эти тупые бараны из диаспоры, и отправить их к своим баранам в горы, нам не нужны диаспоры, это наша страна, мы живем по нашему закону и гости должны тоже его соблюдать. А тупые бараны этого не понимают.
Что нужно делать:
1. Оьявить Гусева героем и наградить.
2. Наказать продажное начальство полиции, прокуроров и судей, которые защищают интересы какой то диаспоры, точнее этнической ОПГ, а не русских людей, живущих в своей стране.
3. Расследовать срастание верхушки полиции и прокуратуры с диаспорами.
Молодец!
Превысил скорость - жизнью поплатись!
К безропотному рабству привыкая,
Не смей ни в чём перечить полицаю!