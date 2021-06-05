В Новосибирске арестовали подозреваемых в нападении на полицейского

© KM.RU, Алексей Белкин

Центральный районный суд Новосибирска арестовал двоих подозреваемых в применении силы в отношении новосибирских полицейских, противостояние с которыми привело к гибели мужчины, сообщает суд.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Исмаилова Илькина и Руслана Курбанова, сообщает РИА Новости.

Инцидент случился 28 мая: инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице. Полицейский был заключен в СИЗО, возбуждено уголовное дело о превышении им полномочий.

Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил освободить из-под стражи инспектора ДПС. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.06.2021, 20:15
    Гость: Дед

    Всех пришедших к отделению можно было оштрафовать за нарушение общественного порядка. А активистов сходу закрыыть по УК за призывы к расправе

  3. 05.06.2021, 20:11
    Гость: Дед

    Рано их высылать.
    Пусть вначале отработают :построят за счёт диаспоры вторую версию БАМа.

  4. 05.06.2021, 20:06
    Гость: Дед

    Может изначально патрона в патроннике не было.
    Просто видео не полное. Вполне возможно,что погибший хватал за пистолет. Так,что в пылу борьбы патрон и оказался,в патроннике.

  5. 05.06.2021, 20:01
    Гость: 54621

    Гусеву свободу, награду и повышение по службе. Отморозков на нары, без права УДО, недовольных и угрожающих на историческую.Точка.

Все комментарии (24)
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