В Новосибирске арестовали подозреваемых в нападении на полицейского
Центральный районный суд Новосибирска арестовал двоих подозреваемых в применении силы в отношении новосибирских полицейских, противостояние с которыми привело к гибели мужчины, сообщает суд.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Исмаилова Илькина и Руслана Курбанова, сообщает РИА Новости.
Инцидент случился 28 мая: инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице. Полицейский был заключен в СИЗО, возбуждено уголовное дело о превышении им полномочий.
Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил освободить из-под стражи инспектора ДПС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всех пришедших к отделению можно было оштрафовать за нарушение общественного порядка. А активистов сходу закрыыть по УК за призывы к расправе
Раз тикали от инспекторов,зачем возвращались?
Значит ,что хотели,то и получили.
Рано их высылать.
Пусть вначале отработают :построят за счёт диаспоры вторую версию БАМа.
Может изначально патрона в патроннике не было.
Просто видео не полное. Вполне возможно,что погибший хватал за пистолет. Так,что в пылу борьбы патрон и оказался,в патроннике.
Гусеву свободу, награду и повышение по службе. Отморозков на нары, без права УДО, недовольных и угрожающих на историческую.Точка.