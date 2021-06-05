В Новосибирске арестовали подозреваемых в нападении на полицейского

15:06 5.06.2021

Центральный районный суд Новосибирска арестовал двоих подозреваемых в применении силы в отношении новосибирских полицейских, противостояние с которыми привело к гибели мужчины, сообщает суд.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Исмаилова Илькина и Руслана Курбанова, сообщает РИА Новости.

Инцидент случился 28 мая: инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице. Полицейский был заключен в СИЗО, возбуждено уголовное дело о превышении им полномочий.

Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил освободить из-под стражи инспектора ДПС.