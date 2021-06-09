Росимущество продаст три пограничных корабля и два вертолета ФСБ

22:27 9.06.2021

Росимущество выставило на продажу три пограничных корабля и два вертолета 8Т ФСБ России, общая стоимость которых составляет около 142 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные электронной торговой площадки «РТС-тендер».

Согласно опубликованной информации, речь идет о находящихся во Владивостоке кораблях обеспечения ФСБ России «Иван Леднев», «Михаил Коновалов» и «Вячеслав Денисов». Их стартовая стоимость составляет 43,4 млн рублей, 45,8 млн рублей и 48,5 млн рублей соответственно.

Что касается двух вертолетов, то речь идет о Ми-8Т ФСБ России военно-транспортного назначения, которые находятся в Чите. Их стартовая стоимость составляет 2 млн 50 тыс. рублей и 2 млн 46 тыс. рублей.