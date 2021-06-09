Детям и нетрезвым гражданам хотят запретить выгул животных
Правительство поддержало законопроект сенаторов, согласно которому гражданам в нетрезвом состоянии, а также детям до 14 лет будет запрещено выгуливать домашних животных, пишет газета "Известия".
Законопроект был разработан Алексеем Майоровым, Татьяной Гигель и Виктором Новожиловым. Документ предполагает внесение поправок в Федеральный закон об ответственном обращении с животными.
В частности, предлагается наделить регионы право устанавливать свои требования к содержанию домашних животных, среди которых - запрет на выгул животных лицам в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и детям до 14 лет. Также власти смогут устанавливать предельную длину поводка для выгулов.
Кроме того, региональным властям хотят разрешить регулировать количество животных в квартирах и запретить содержать их в коридорах и на лестничных клетках.
В своем комментарии к документу правительство отметило, что необходимо конкретизировать ряд моментов, в частности, в законопроекте "неясно, о каких именно животных идет речь", а также посмотреть на соответствие другим законодальным нормам.
Также предлагается продумать финансирование новых полномочий регионов, в кабмине предположили, что инициатива потребует денег из-за увеличения числа сотрудников уполномоченных по этому вопросу органов.
В свою очередь в "Единой России" отметили, что документ требует дополнительного обсуждения, добавив, что согласны с запретом о выгуле собак людьми в нетрезвом состоянии, особенно собак бойцовских пород.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну запретят, а дальше что ? Какое наказание за это будет ? Запрет без наказания не имеет смысла. Игнорировать станут. Это первое. Второе. О каких животных идет речь ? Хомячков, кошек и морских свинок это тоже касается ? Третье. А как понять что гражданин пьян, если он не качается и от него не разит на километр ? Как проверить и кто это делать станет ?
Режим надо валить! После сентября вспомните эти слова обязательно.
Потому что регулярно гуляю в своём парке, наслаждаюсь тишиной, свежей зеленью и пением птиц и вдруг.... и вдруг вижу навстречу идёт такой же благостно настроенный хозяин довольно большой собаки, которая не на поводке и без намордника! Хозяин по-прежнему благодушен, а я испытываю стресс, так как был получен укус собаки в довольно юном возрасте, потом 40 уколов от бешенства и т.д. Стресс остался и он появляется, когда существует ситуация опасности. Делаешь замечание-почему? По закону нельзя просто так бегать большому псу. Ответ - а она (он) не кусается. Правда?
А я это знаю? Она не кусает вас. Это зверь. Что ему придёт в голову, я не знаю. Вдруг он считает (от слова счёт) мои мурашки от страха, хотя внешне я просто иду, поджав пятую точку, и бросится на меня?! В детстве у меня так и получилось. Домашний, воспитанный пёс просто набросился на меня, потому что я их боюсь изначально и это необъяснимо.Так вот. Я хочу гулять спокойно, свободно и без стрессов!!! На этом все
тоже, они сами по себе опасны.
Нетрезвые дети выгуливают нетрезвых животных