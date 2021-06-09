Детям и нетрезвым гражданам хотят запретить выгул животных

11:20 9.06.2021

Правительство поддержало законопроект сенаторов, согласно которому гражданам в нетрезвом состоянии, а также детям до 14 лет будет запрещено выгуливать домашних животных, пишет газета "Известия".

Законопроект был разработан Алексеем Майоровым, Татьяной Гигель и Виктором Новожиловым. Документ предполагает внесение поправок в Федеральный закон об ответственном обращении с животными.

В частности, предлагается наделить регионы право устанавливать свои требования к содержанию домашних животных, среди которых - запрет на выгул животных лицам в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и детям до 14 лет. Также власти смогут устанавливать предельную длину поводка для выгулов.

Кроме того, региональным властям хотят разрешить регулировать количество животных в квартирах и запретить содержать их в коридорах и на лестничных клетках.

В своем комментарии к документу правительство отметило, что необходимо конкретизировать ряд моментов, в частности, в законопроекте "неясно, о каких именно животных идет речь", а также посмотреть на соответствие другим законодальным нормам.

Также предлагается продумать финансирование новых полномочий регионов, в кабмине предположили, что инициатива потребует денег из-за увеличения числа сотрудников уполномоченных по этому вопросу органов.

В свою очередь в "Единой России" отметили, что документ требует дополнительного обсуждения, добавив, что согласны с запретом о выгуле собак людьми в нетрезвом состоянии, особенно собак бойцовских пород.