«Сухой» подал к Сбербанку иск на 291 млн рублей

10:05 11.06.2021

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от авиационной холдинговой компании «Сухой» с требованием взыскать 290,8 млн рублей со Сбербанка.

Основания для подачи иска и основные исковые требования в карточке дела пока не указаны, пишет РБК.

Напомним, осенью прошлого года «Сухой» предъявил Сбербанку иск на сумму порядка 232 миллионов рублей. Его основания также не сообщались, суды слушали дело в закрытом режиме. Иск был удовлетворен частично.

С 2016 по 2020 год «Сухой» и Сбербанк судились из-за заключенных в 2013–2014 годах сделок поставочного валютного опциона, дело дошло до Верховного суда. Три судебные инстанции признали недействительными сделки барьерного валютного опциона между банком и «Сухим» на сумму около 13,5 млрд руб.

Согласно условиям опционов, «Сухой» взял на себя обязательство продать кредитору определенное количество валюты по курсу, который действовал на дату получения кредита. Продать валюту авиаконцерн должен был, если курс доллара превысит барьер в 37–40 рублей за доллар.

В обмен на подписание договора на опцион «Сухому» открывалась кредитная линия по сниженной процентной ставке.

В 2014–2016 годах рубль резко ослабел, и «Сухому» пришлось исполнять опцион, покупая доллары на рынке почти вдвое дороже, чем они стоили на момент заключения опционов (к августу 2016 года, когда начались судебные разбирательства, средний курс доллара к рублю был на уровне 62 руб. против 33 руб. за доллар в 2013 году). В пересчете на рубли он должен был купить валюты для продажи банку по низкому курсу на 13,4 млрд руб.

Как указано в судебных актах, договор предоставлял Сбербанку возможность систематически списывать с расчетных счетов ПАО «Сухой» денежные средства в пределах 13,4 млрд руб. до 2018 года. По условиям договора средства списывались безакцептно (банку не требовалось отдельного согласия компании на каждый случай, когда с ее счета снимались деньги). Сбербанк воспользовался данной возможностью и в 2016 году дважды безакцептно списал с расчетного счета авиаконцерна 844 млн руб.

Остальную сумму Сбербанк списать не успел: арбитражный суд в октябре 2016 года по требованию прокуратуры заблокировал дальнейшее исполнение сделки.

В марте 2019 года Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании сделок барьерного валютного опциона недействительными. В июле апелляционная инстанция отклонила иск Сбербанка на это решение, и оно вступило в силу. В октябре того же года окружной суд отклонил кассационную жалобу Сбербанка.