Песков объяснил, почему Путин едет в Женеву на встречу с Байденом

22:48 11.06.2021

Президент России Владимир Путин проведет саммит с американским коллегой Джо Байденом, потому что этого требуют плохие отношения между двумя странами. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что саммит - это очень хорошая возможность, чтобы "озвучить опасения обоих государств", пишет РИА Новости.

По мнению представителя Кремля, США заморозили диалог с Россией в последние несколько лет "во всех сферах, включая жизненно важные и для народов наших стран, и даже для человечества, такие как борьба с терроризмом, с изменениями климата, экономическое сотрудничество, сотрудничество в сфере вакцин, во время пандемии... они отказываются сотрудничать с нами в борьбе с киберпреступностью и так далее".

Что касается вопроса проведения совместной пресс-конференции Путина и Байдена, решения по нему пока нет.