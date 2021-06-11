Песков объяснил, почему Путин едет в Женеву на встречу с Байденом
Президент России Владимир Путин проведет саммит с американским коллегой Джо Байденом, потому что этого требуют плохие отношения между двумя странами. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков также отметил, что саммит - это очень хорошая возможность, чтобы "озвучить опасения обоих государств", пишет РИА Новости.
По мнению представителя Кремля, США заморозили диалог с Россией в последние несколько лет "во всех сферах, включая жизненно важные и для народов наших стран, и даже для человечества, такие как борьба с терроризмом, с изменениями климата, экономическое сотрудничество, сотрудничество в сфере вакцин, во время пандемии... они отказываются сотрудничать с нами в борьбе с киберпреступностью и так далее".
Что касается вопроса проведения совместной пресс-конференции Путина и Байдена, решения по нему пока нет.
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Когда Джо обозвал гаранта убийцей, гарант ответил сам такой и попросил Джо встретиться и подискутировать на эту тему. Джо на это заявил, что сейчас у него есть дела поважнее и пообещал как только появится свободная минутка, так сразу.
В России вся свора пропагандистов Кремля запричитала, что гарант обиделся и ни за что не будет встречаться с Джо, его оскорбившим. Но не прошло и недели, как все узнали, что команда гаранта скрытно упрашивает Джо всё таки уважить и встретиться с оскорблённым дабы показать хохлам, что гарант у босса не последняя жена.
Теперь же МИД России заявляет, что ничего нового и прорывного от этой встречи, а точнее вызова на ковёр, Россия не ждёт. То есть МИД подтверждает этим самым, что всё будет по прежнему, извинений никаких не будет, а скорее наоборот, Джо будет требовать признаться, покаяться и возместить убытки.
Сам круг тем, которые якобы будут затронуты, именно затронуты, а не решены, это чистой воды профанация. Чтобы хоть что-то решить по этим темам нужно время и работа комиссий. А их не было вообще.
Так зачем едет гарант? Только за одним - засвидетельствовать почтение и ухмыльнуться в сторону хохлов, что он всё-таки не последняя жена, а предпоследняя перед хохлами.
Пу любит базар и демагогию, но так и не понял, что все слова и все бумажки не стоят и выеденного яйца, все ложь!
Судя по всему, готовятся гигантские потрясения в мире денег. Запад явно готовится отнять все наворованное непосильным воровством в России. Так что Путину предстоит сделать выбор- или Россия помогает США душить Китай- или сотни миллиардов долларов, украденные российским ворьем, исчезнут через несколько часов вместе с гигантской собственностью за границей. Да многих воров еще могут и посадить. Было бы желание- а статья на них найдется. На пожизненное вполне хватит.
Путин проведет саммит с американским коллегой Джо Байденом, потому что этого требуют плохие отношения между двумя странами.
Следовательно, если бы отношения были хорошими, он бы не поехал?
Бидон уже стал героем анекдотов на этом саммите...похоже он вообще не понимает,куда попал,хорошо еще,что жинка его пасет :))
а уж на фоне бодрого и энергичного ВВПу он будет жалок и смешон вдвойне.Это похлеще когда-то пьяного Эльцына,дирижировавшего оркестром...позор для страны-глупый старичок у власти великой Империи США.