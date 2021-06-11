«Яндекс» заинтересовался покупкой сети «Азбука вкуса»

Компания "Яндекс" заинтересовалась покупкой сети магазинов "Азбука вкуса", сообщает The Bell со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что после покупки "Яндекс" планирует объеденить магазины с сервисом "Яндекс.Лавка", что позволит нарастить направление готовой еды, которое развивает "Азбука вкуса".

Предполагается, что сделка может быть проведена по аналогии покупки Amazon сети магазинов Whole Foods, при которой сеть супермаркетов сохранила свой бренд. Не исключается, что менеджмент "Азбуки вкуса" может продолжить управлять офлайн-супермаркетами.

Представители "Яндекса" и "Азбуки вкуса" никак не прокомментировали появившуюся информацию. Ранее "Азбука вкуса" договорилась о эксклюзивном партнерстве с "Яндекс.Едой", отказавшись от работы с другими операторами.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.06.2021, 12:37
    Гость: Если этих безумных не остановить ,

    То Яндекс и,извиняю э, Спер скупят Россию на корню.

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