Патриарх Кирилл пообещал военным вечную жизнь в случае гибели за Родину

19:33 13.06.2021

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел сегодня богослужение в соборе Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил в парке "Патриот" - к годовщине великого освящения этого храма.

Во время проповеди патриарх Кирилл заявил, что солдатам и офицерам следует помнить о вечной жизни, когда при исполнении воинского долга от них требуется жертвовать здоровьем или жизнью ради Родины и ближних.

"Храм назван в честь Воскресения Христова – это великий символ вечной жизни. Само название этого храма – обращение ко всем военнослужащим: Христос Воскрес - и все вместе с ним воскреснем, и жизнь вечна. А потому идите смело исполнять свой воинский долг. И помните, что если вы жизнь свою положили за Родину, за други своя, то вы будете вместе с Богом в его Царствии, славе, вечной жизни", - приводит его слова РИА Новости.

Патриарх также призвал полковых священников поддерживать военнослужащих, вдохновлять и вкладывать в них идею вечной жизни и "идею священного подвига, который совершает военнослужащий, жертвуя своей жизнью и своим здоровьем".

Патриарший собор Воскресения Христова или главный храм Вооруженных сил, а также военный музей возвели в подмосковном Военно-патриотическом парке "Патриот" в 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл освятил этот храм в подмосковной Кубинке 14 июня 2020 года и стал его настоятелем.

На богослужении в этом году присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, а также несколько сотен военных и гражданских. Доступ в храм был открыт для всех желающих, присутствовавшие люди в основном были без масок.