Патриарх Кирилл пообещал военным вечную жизнь в случае гибели за Родину

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел сегодня богослужение в соборе Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил в парке "Патриот" -  к годовщине великого освящения этого храма.

Во время проповеди патриарх Кирилл заявил, что солдатам и офицерам следует помнить о вечной жизни, когда при исполнении воинского долга от них требуется жертвовать здоровьем или жизнью ради Родины и ближних.

"Храм назван в честь Воскресения Христова – это великий символ вечной жизни. Само название этого храма – обращение ко всем военнослужащим: Христос Воскрес - и все вместе с ним воскреснем, и жизнь вечна. А потому идите смело исполнять свой воинский долг. И помните, что если вы жизнь свою положили за Родину, за други своя, то вы будете вместе с Богом в его Царствии, славе, вечной жизни", - приводит его слова РИА Новости.

Патриарх также призвал полковых священников поддерживать военнослужащих, вдохновлять и вкладывать в них идею вечной жизни и "идею священного подвига, который совершает военнослужащий, жертвуя своей жизнью и своим здоровьем".

Патриарший собор Воскресения Христова или главный храм Вооруженных сил, а также военный музей возвели в подмосковном Военно-патриотическом парке "Патриот" в 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл освятил этот храм в подмосковной Кубинке 14 июня 2020 года и стал его настоятелем.

На богослужении в этом году присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, а также несколько сотен военных и гражданских. Доступ в храм был открыт для всех желающих, присутствовавшие люди в основном были без масок.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.06.2021, 00:26
    Гость: Ave,Caesar!Ave,Герой России Ротенберг!morituri te salutant

    Ничего в России не поменялось, только закон о трёх колосках заменили законом о трёх лайках.Только горизонты Коммунизма заменяют на вечную жизнь в раю.

  3. 14.06.2021, 00:23
    Гость: ABCD

    замкнутый цикл завышенных ожиданий
    "-Батюшка, а где Иисус?
    -на небесах, ждёт свой народ!
    -а где его народ?
    -здесь, на земле.
    -а что они делают?
    -ждут когда к ним с неба спустится Иисус!"

  4. 14.06.2021, 00:07
    Гость: ABCD

    Я верю в честность Президента
    И в неподкупность постовых,
    В заботу банка о клиентах…
    В русалок верю, в домовых.

    Я верю в то, что снизят цены,
    Что развивается страна,
    Что мне с соседом не изменит
    Моя любимая жена.

    Гадалке верю, что на картах
    За деньги нагадает мне,
    Что скоро стану жить богато,
    И буду счастлив я вдвойне.

    Я верю что учитель в школе
    Совсем не хочет взятки брать,
    Что он детей по доброй воле
    На совесть будет обучать.

    Я верю страховой конторе,
    В которой клерки говорят,
    Что если вдруг случится горе,
    Мне все убытки возместят.

    Конечно, верю депутатам,
    И всем политикам, ага,
    Премьеру и его ребятам,
    Страну раздевшим донага.

    Я верю в то, что все уколы
    И те таблетки, что дают,
    Лишь закаляют силу воли
    И только пользу принесут.

    Я свято верю этим людям,
    Что поселили меня здесь,
    Что лишь у них я счастлив буду…
    Как где? В палате №6!

  5. 14.06.2021, 00:06
    Гость: ABCD

    Вы не поняли. Это касается тех кто будет спасать не Родину а чиновников, их имения, счета и их родственников. О себе думать как бы не приветствуется. Так как "родина" в понимании правящего класса буржуазии это исключительно они и их интересы.
    Просто проводится лукавая подмена понятий. Под видом защиты Родины нищебродные бойцы будут отстаивать власть иудейской буржуазии в стране.
    Стоило бы создать сайт на котором освещалось состояние призывников в РФ, сколько нищебродов служат там и сколько детей чиновников, попсовых "звёзд", детей банкиров, детей депутатов итд.. но власти в РФ первые кто заблокирует этот сайт. Так как в "рай" будут попадать только дети нищебродов, а дети господ будут попадать на безопасные экзотические острова.

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