Патриарх Кирилл пообещал военным вечную жизнь в случае гибели за Родину
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел сегодня богослужение в соборе Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил в парке "Патриот" - к годовщине великого освящения этого храма.
Во время проповеди патриарх Кирилл заявил, что солдатам и офицерам следует помнить о вечной жизни, когда при исполнении воинского долга от них требуется жертвовать здоровьем или жизнью ради Родины и ближних.
"Храм назван в честь Воскресения Христова – это великий символ вечной жизни. Само название этого храма – обращение ко всем военнослужащим: Христос Воскрес - и все вместе с ним воскреснем, и жизнь вечна. А потому идите смело исполнять свой воинский долг. И помните, что если вы жизнь свою положили за Родину, за други своя, то вы будете вместе с Богом в его Царствии, славе, вечной жизни", - приводит его слова РИА Новости.
Патриарх также призвал полковых священников поддерживать военнослужащих, вдохновлять и вкладывать в них идею вечной жизни и "идею священного подвига, который совершает военнослужащий, жертвуя своей жизнью и своим здоровьем".
Патриарший собор Воскресения Христова или главный храм Вооруженных сил, а также военный музей возвели в подмосковном Военно-патриотическом парке "Патриот" в 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл освятил этот храм в подмосковной Кубинке 14 июня 2020 года и стал его настоятелем.
На богослужении в этом году присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, а также несколько сотен военных и гражданских. Доступ в храм был открыт для всех желающих, присутствовавшие люди в основном были без масок.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Выборы скоро.
Ничего в России не поменялось, только закон о трёх колосках заменили законом о трёх лайках.Только горизонты Коммунизма заменяют на вечную жизнь в раю.
замкнутый цикл завышенных ожиданий
"-Батюшка, а где Иисус?
-на небесах, ждёт свой народ!
-а где его народ?
-здесь, на земле.
-а что они делают?
-ждут когда к ним с неба спустится Иисус!"
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.
Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду…
Как где? В палате №6!
Вы не поняли. Это касается тех кто будет спасать не Родину а чиновников, их имения, счета и их родственников. О себе думать как бы не приветствуется. Так как "родина" в понимании правящего класса буржуазии это исключительно они и их интересы.
Просто проводится лукавая подмена понятий. Под видом защиты Родины нищебродные бойцы будут отстаивать власть иудейской буржуазии в стране.
Стоило бы создать сайт на котором освещалось состояние призывников в РФ, сколько нищебродов служат там и сколько детей чиновников, попсовых "звёзд", детей банкиров, детей депутатов итд.. но власти в РФ первые кто заблокирует этот сайт. Так как в "рай" будут попадать только дети нищебродов, а дети господ будут попадать на безопасные экзотические острова.