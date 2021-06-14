Москвичей будут штрафовать за использование скамеек в парках

09:39 14.06.2021

С 13 по 20 июня жители Москвы не смогут пользоваться инфраструктурой парков, например скамейками и беседками. За это с них будет взиматься штраф в размере 4000 рублей.

«За последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений установленных указом мэра Москвы по использованию инфраструктуры парков. За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тыс. рублей», - цитирует РБК слова начальника Главконтроля Евгения Данчикова.

О новых ограничениях было объявлено 12 июня, они будут действовать по 20 июня. В частности, граждане не смогут пользоваться «объектами городской инфраструктуры» в парках, в том числе беседками. скамейками и детскими площадками. Также нельзя посещать зоопарки, фуд-корты и детские игровые комнаты, а рестораны и кафе не смогут работать в период с 23:00 до 06:00.