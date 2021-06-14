Москвичей будут штрафовать за использование скамеек в парках
С 13 по 20 июня жители Москвы не смогут пользоваться инфраструктурой парков, например скамейками и беседками. За это с них будет взиматься штраф в размере 4000 рублей.
«За последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений установленных указом мэра Москвы по использованию инфраструктуры парков. За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тыс. рублей», - цитирует РБК слова начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
О новых ограничениях было объявлено 12 июня, они будут действовать по 20 июня. В частности, граждане не смогут пользоваться «объектами городской инфраструктуры» в парках, в том числе беседками. скамейками и детскими площадками. Также нельзя посещать зоопарки, фуд-корты и детские игровые комнаты, а рестораны и кафе не смогут работать в период с 23:00 до 06:00.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А мы их всех знаем! Только они отвечать не хочут.
Ссу нужно по-строчному перечитать "Приключения Чипполино".
Был у нас в мединституте еще в советские годы профессор, старичок такой. Сейчас его уже нет в живых.
Как-то раз пришел он на лекцию с небольшим чемоданом, достал из него противогаз, надел на себя, затем достал какую-то колбу с жидкостью, открыл ее и громко, насколько можно было сказать в противогазе, объявил, что в колбе находится сильно пахнущее вещество и что те, кто почувствуют запах, пусть поднимут руки.
Через несколько секунд начали поднимать руки первые ряды, потом следующие и так далее. Когда резкий и едкий запах дошел до нас, сидящих на последних рядах, первым рядам уже стало плохо. Стали открывать окна и давать нашатырь, так как некоторые студенты стали терять сознание.
И вдруг профессор снимает противогаз и выпивает содержимое пробирки. Потом говорит, что в пробирке была дистиллированная вода и что он показал нам насколько сильна сила внушения. Еще он сказал, что если бы он сказал нам, что запах этой жидкости смертельно опасный, то у нас здесь уже были бы трупы.
А теперь представьте, когда все средства массовой информации непрерывно говорят о смертельном вирусе на всей планете.
Что, по-вашему, будет происходить?
не по чиновничьи вы думаете, а как тогда штрафовать то?
А желтые звезды на них будут рисовать али еще какой знак?