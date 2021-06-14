Москвичей будут штрафовать за использование скамеек в парках

© KM.RU, Кирилл Дуболев

С 13 по 20 июня жители Москвы не смогут пользоваться инфраструктурой парков, например скамейками и беседками. За это с них будет взиматься штраф в размере 4000 рублей.

«За последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений установленных указом мэра Москвы по использованию инфраструктуры парков. За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тыс. рублей», - цитирует РБК слова начальника Главконтроля Евгения Данчикова.

О новых ограничениях было объявлено 12 июня, они будут действовать по 20 июня. В частности, граждане не смогут пользоваться «объектами городской инфраструктуры» в парках, в том числе беседками. скамейками и детскими площадками. Также нельзя посещать зоопарки, фуд-корты и детские игровые комнаты, а рестораны и кафе не смогут работать в период с 23:00 до 06:00.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.06.2021, 18:15
    Гость: Все вопросы к тем уродам,которые взялись ее "оптимизировать"

    А мы их всех знаем! Только они отвечать не хочут.

  3. 14.06.2021, 17:46
    Гость: Для справки...

    Был у нас в мединституте еще в советские годы профессор, старичок такой. Сейчас его уже нет в живых.
    Как-то раз пришел он на лекцию с небольшим чемоданом, достал из него противогаз, надел на себя, затем достал какую-то колбу с жидкостью, открыл ее и громко, насколько можно было сказать в противогазе, объявил, что в колбе находится сильно пахнущее вещество и что те, кто почувствуют запах, пусть поднимут руки.
    Через несколько секунд начали поднимать руки первые ряды, потом следующие и так далее. Когда резкий и едкий запах дошел до нас, сидящих на последних рядах, первым рядам уже стало плохо. Стали открывать окна и давать нашатырь, так как некоторые студенты стали терять сознание.
    И вдруг профессор снимает противогаз и выпивает содержимое пробирки. Потом говорит, что в пробирке была дистиллированная вода и что он показал нам насколько сильна сила внушения. Еще он сказал, что если бы он сказал нам, что запах этой жидкости смертельно опасный, то у нас здесь уже были бы трупы.
    А теперь представьте, когда все средства массовой информации непрерывно говорят о смертельном вирусе на всей планете.
    Что, по-вашему, будет происходить?

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