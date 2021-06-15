Силовики будут находиться под усиленной защитой государства
Госдума приняла во втором чтении законопроект, усиливающий госзащиту силовиков.
Законопроектом разрешается при наличии угрозы жизни, здоровью и имуществу применять меры государственной защиты в отношении сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, военнослужащих Вооруженных сил и СВР по аналогии с сотрудниками (военнослужащими) других правоохранительных и контрольно-надзорных органов, сообщает «Росбалт».
Также предлагается разрешать привлекать Росгвардию к осуществлению органами внутренних дел личной охраны защищаемых лиц, охраны их жилища и имущества.
При доработке проекта ко второму чтению в Госдуме прописали, что право на госзащиту у силовиков остается и после их увольнения со службы, если сохраняется угроза посягательства на их жизнь, здоровье и имущество.
При наличии угрозы лицам, находящихся под госзащитой, ФСБ наложит временный запрет на выдачу и распространение их персональных данных, в том числе об имуществе. Исключение составят случаи в связи с производством по уголовному делу, например, по обвинению в коррупции. Также могут быть заменены абонентские номера телефонов и государственные регистрационные знаки используемых или принадлежащих им транспортных средств, говорится в законопроекте.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Силовики будут находиться под усиленной защитой государства"
=================================================================
А как иначе. Они пользуются такой народной любовью, что при встрече с народом будут так зацелованы, что не оторвать.
Куда вы из страны денетесь? Те, кто вас защищать начал, первыми и сбегут в свои палестины. В 1917 так же было: и где те городовые, казаки и прочие жандармы7
Всё что внутри ЕР, всё "чёрный ящик", даже не "чёрное фото". Всё непрозрачно, скрыто от всеобщего обозрения и категорически у них не поддаётся обсуждению электоратом. Они нам показывают только фото на глянцевых плакатах, а кто эти люди и механизм их проникновения в власть, это самая большая тайна. ЕР все эти вопросы решает внутри себя, коррупция, чьи то ставленники, лоббисты, решалы, члены ОПГ, "нужные люди", кто-то дал много денег что бы стать депутатом, всё это и есть "выборные механизмы власти".
И потом они нагло говорят в глаза- "вы нас выбираете".
ЕР -совокупность людей которые давно уже не связывают страну с своим личным благополучием, и страна у них не приоритет давно.
Для ЕР только всенародный бойкот!
Я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью.
это называлось Первое Кольцо Коммунизма.