Силовики будут находиться под усиленной защитой государства

© KM.RU, Стоп-кадры из видео

Госдума приняла во втором чтении законопроект, усиливающий госзащиту силовиков.

Законопроектом разрешается при наличии угрозы жизни, здоровью и имуществу применять меры государственной защиты в отношении сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, военнослужащих Вооруженных сил и СВР по аналогии с сотрудниками (военнослужащими) других правоохранительных и контрольно-надзорных органов, сообщает «Росбалт».

Также предлагается разрешать привлекать Росгвардию к осуществлению органами внутренних дел личной охраны защищаемых лиц, охраны их жилища и имущества.

При доработке проекта ко второму чтению в Госдуме прописали, что право на госзащиту у силовиков остается и после их увольнения со службы, если сохраняется угроза посягательства на их жизнь, здоровье и имущество.

При наличии угрозы лицам, находящихся под госзащитой, ФСБ наложит временный запрет на выдачу и распространение их персональных данных, в том числе об имуществе. Исключение составят случаи в связи с производством по уголовному делу, например, по обвинению в коррупции. Также могут быть заменены абонентские номера телефонов и государственные регистрационные знаки используемых или принадлежащих им транспортных средств, говорится в законопроекте.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.06.2021, 04:16
    Гость: Альфа

    "Силовики будут находиться под усиленной защитой государства"
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    А как иначе. Они пользуются такой народной любовью, что при встрече с народом будут так зацелованы, что не оторвать.

  2. 16.06.2021, 01:40
    Гость: Ну и?

    Куда вы из страны денетесь? Те, кто вас защищать начал, первыми и сбегут в свои палестины. В 1917 так же было: и где те городовые, казаки и прочие жандармы7

  3. 16.06.2021, 01:18
    Гость: ABCD

    Всё что внутри ЕР, всё "чёрный ящик", даже не "чёрное фото". Всё непрозрачно, скрыто от всеобщего обозрения и категорически у них не поддаётся обсуждению электоратом. Они нам показывают только фото на глянцевых плакатах, а кто эти люди и механизм их проникновения в власть, это самая большая тайна. ЕР все эти вопросы решает внутри себя, коррупция, чьи то ставленники, лоббисты, решалы, члены ОПГ, "нужные люди", кто-то дал много денег что бы стать депутатом, всё это и есть "выборные механизмы власти".
    И потом они нагло говорят в глаза- "вы нас выбираете".
    ЕР -совокупность людей которые давно уже не связывают страну с своим личным благополучием, и страна у них не приоритет давно.
    Для ЕР только всенародный бойкот!

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