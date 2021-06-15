"Силовики будут находиться под усиленной защитой государства"

20:43 15.06.2021

Госдума приняла во втором чтении законопроект, усиливающий госзащиту силовиков.

Законопроектом разрешается при наличии угрозы жизни, здоровью и имуществу применять меры государственной защиты в отношении сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, военнослужащих Вооруженных сил и СВР по аналогии с сотрудниками (военнослужащими) других правоохранительных и контрольно-надзорных органов, сообщает «Росбалт».

Также предлагается разрешать привлекать Росгвардию к осуществлению органами внутренних дел личной охраны защищаемых лиц, охраны их жилища и имущества.

При доработке проекта ко второму чтению в Госдуме прописали, что право на госзащиту у силовиков остается и после их увольнения со службы, если сохраняется угроза посягательства на их жизнь, здоровье и имущество.

При наличии угрозы лицам, находящихся под госзащитой, ФСБ наложит временный запрет на выдачу и распространение их персональных данных, в том числе об имуществе. Исключение составят случаи в связи с производством по уголовному делу, например, по обвинению в коррупции. Также могут быть заменены абонентские номера телефонов и государственные регистрационные знаки используемых или принадлежащих им транспортных средств, говорится в законопроекте.