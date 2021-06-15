Мораторий на выдворение из России мигрантов продлили до донца сентября

Трудовые мигранты и жители района

Мораторий на выдворение находящихся на территории РФ иностранцев и лиц без гражданства продлен до 30 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документом устанавливается, что "до 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации <...> не принимаются решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации".

Это положение не касается лиц, освобождаемых из мест лишения свободы,  нарушивших законодательство о государственной границе РФ или создающих угрозу национальной безопасности нашей страны, а также посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе участвующих в несанкционированных собраниях, митингах.

Иностранцы, прибывшие в Россию до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, могут до 30 сентября 2021 года включительно обратиться в территориальные органы МВД РФ для урегулирования своего правового положения 

15 июня истекал срок аналогичного указа от апреля 2020 года, по которому из-за эпидемиологической ситуации нелегалов не высылали из страны. До этого времени иностранцы должны были урегулировать свой правовой статус, в противном случае им грозила депортация. Из-за этого десятки тысяч трудовых мигрантов проводили в последнее время дни и ночи возле миграционных центров, чтобы успеть встать на учет, писал "Коммерсант".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.06.2021, 16:56
    Гость: член Госсовета

    Они нам ещё пригодятся, когда местные будут бросать работу, и не захотят работать за 5000 рублей.

  3. 15.06.2021, 16:54
    Гость: Алексей Беговой

    Смотрю, что ВВП больше заботит судьба иностранцев, нежели соотечественников.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Коллаж © KM.RU
«Что мы празднуем, господа? Это день трагедии России, и объявление его праздником напоминает о том, что мы по-прежнему живем в перевернутом мире»
Абитуриенты МГУ
Вслед за Украиной? Двадцать лет российского оглупления
Путин ответил на вопрос, считает ли он себя убийцей
Патриарх Кирилл пообещал военным вечную жизнь в случае гибели за Родину
Избранное
Большая пресс-конференция Владимира Путина: «Найдите 10 отличий»
Как воспитывать ребенка? Мнение психолога
Этно-исторические и социально-психологические предпосылки кризиса в Белоруссии
Александр Проханов: «Как разворачивался ГКЧП - грандиозный и страшный проект Госбезопасности по сокрушению Советского Союза»
Дореволюционное московское метро – битва лебедя, рака и щуки
Русский мир в Азербайджане и война в Нагорном Карабахе
«Мы наблюдаем "эндшпиль“ великолепной шахматной партии, сыгранной Россией, Азербайджаном и Турцией»
Кредитная история и что на нее влияет
Достопримечательности Таллина: что нужно знать
23 февраля по-прежнему остается всенародным праздником
Невероятная Ольга Кабо