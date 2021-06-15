Мораторий на выдворение из России мигрантов продлили до донца сентября

15:50 15.06.2021

Мораторий на выдворение находящихся на территории РФ иностранцев и лиц без гражданства продлен до 30 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документом устанавливается, что "до 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации <...> не принимаются решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации".

Это положение не касается лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, нарушивших законодательство о государственной границе РФ или создающих угрозу национальной безопасности нашей страны, а также посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе участвующих в несанкционированных собраниях, митингах.

Иностранцы, прибывшие в Россию до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, могут до 30 сентября 2021 года включительно обратиться в территориальные органы МВД РФ для урегулирования своего правового положения

15 июня истекал срок аналогичного указа от апреля 2020 года, по которому из-за эпидемиологической ситуации нелегалов не высылали из страны. До этого времени иностранцы должны были урегулировать свой правовой статус, в противном случае им грозила депортация. Из-за этого десятки тысяч трудовых мигрантов проводили в последнее время дни и ночи возле миграционных центров, чтобы успеть встать на учет, писал "Коммерсант".