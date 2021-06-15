Собянин увидел взрывной рост заболеваемости COVID-19 в Москве

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Количество зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Москве за последние дни возросло на 80%, госпитализаций тяжелых пациентов — на 70%. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. В прошедшую субботу было решено продлить нерабочие дни до 20 июня.

«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики ковида — около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы», — заявил градоначальник. По словам Собянина, текущий подъем больше, чем был в апреле–мае 2020 года, и «практически уже достиг декабрьского пика».

Из-за ситуации с COVID-19 было дополнительно развернуто 4 тысячи коек для лечения зараженных пациентов. Общее количество таких коек в столице достигло 16 тысяч, рассказал мэр. В минувшие выходные власти Москвы заявили, что заполнено уже 78% имеющихся коек, пишет ТАСС.

Резкий рост заболеваемости COVID-19 наблюдается и в Подмосковье. В связи с этим губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил запретить проведение массовых мероприятий на ближайший месяц — до 15 июля. «Если у нас неделю назад в среднем госпитализация была 500 – 600 пациентов, то сейчас мы выходим на 800 – 900 – 950 госпитализаций в сутки», — уточнил глава региона.

В России за минувшие сутки вновь выявлено свыше 14 тысяч новых заражений.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.06.2021, 17:03
    Гость: Татьяна

    Однако переболевших никто не выявляет и не считает. Все плачут, что мало вакцинированных.

  3. 15.06.2021, 16:49
    Гость: Европеец

    «Ковид диссидентство» это самая большая победа россиян над здравым разумом.

  4. 15.06.2021, 16:47
    Гость: Брехло

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своём сайте, что повторно вакцинировался от ковида. Он также впервые раскрыл, когда сделал первую прививку. По его словам, это был май 2020 года.
    При этом разработчики «Спутника V» получили официальное разрешение Минздрава на клинические испытания только 16 июня 2020 года.

Все комментарии (31)
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