Собянин увидел взрывной рост заболеваемости COVID-19 в Москве

14:54 15.06.2021

Количество зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Москве за последние дни возросло на 80%, госпитализаций тяжелых пациентов — на 70%. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. В прошедшую субботу было решено продлить нерабочие дни до 20 июня.

«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики ковида — около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы», — заявил градоначальник. По словам Собянина, текущий подъем больше, чем был в апреле–мае 2020 года, и «практически уже достиг декабрьского пика».

Из-за ситуации с COVID-19 было дополнительно развернуто 4 тысячи коек для лечения зараженных пациентов. Общее количество таких коек в столице достигло 16 тысяч, рассказал мэр. В минувшие выходные власти Москвы заявили, что заполнено уже 78% имеющихся коек, пишет ТАСС.

Резкий рост заболеваемости COVID-19 наблюдается и в Подмосковье. В связи с этим губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил запретить проведение массовых мероприятий на ближайший месяц — до 15 июля. «Если у нас неделю назад в среднем госпитализация была 500 – 600 пациентов, то сейчас мы выходим на 800 – 900 – 950 госпитализаций в сутки», — уточнил глава региона.

В России за минувшие сутки вновь выявлено свыше 14 тысяч новых заражений.