Собственники занизили класс опасности взорвавшейся в Новосибирске АГЗС

Собственники газовой автозаправки в Новосибирске, на которой произошел пожар 14 июня, занизили класс ее опасности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ростехнадзор.

Как заявило ведомство, заправка была зарегистрирована как объект IV класса опасности, что исключает плановые проверки и необходимость получения лицензии. Согласно документам, на АГЗС якобы была всего одна емкость объемом 4,9 тонн, а на самом деле там эксплуатировалось сразу четыре.

Занижение класса опасности является грубейшим нарушением, которое предусматривает "самые серьезные правовые последствия для предприятия и его должностных лиц".

Пожар на АГЗС, сопровождавшийся взрывами, произошел в Новосибирске 14 июня. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 1,5 тыс. кв. м, он охватил не только заправку, но и прилегающие складские и технические помещения. Пострадали 34 человека, 16 из них остаются в больнице с ожогами, шестеро - в реанимации. Погибших нет.

По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержаны директор и инженер станции, которые, по версии СК, "не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа". 

Директор газовой автозаправки Роман Гармидера был отправлен решением суда под стражу на два месяца, до 14 августа. Суд рассматривает аналогичное ходатайство о заключении под стражу в отношении инженера АГЗС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.06.2021, 13:30
    Гость: не смешите

    Собственникам-торгашам без разницы,что емкости с газом,что тандыр с кизяками.

  3. 16.06.2021, 12:47
    Гость: личный опыт

    напрасно иронизируете, именно к такому итогу и ведет логика развития ситуации в стране и мире.

  4. 16.06.2021, 12:45
    Гость: личный опыт

    осталось малость, выяснить кто собственник. Не представители славной азербайджанской диаспоры Новосиба?

  5. 16.06.2021, 12:09
    Гость: Шило - личному опыту

    Ну чувствуется, школа НКВД! Русь жива! Человек знает, как правильно смотреть на врага!

Все комментарии (15)
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