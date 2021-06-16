Собственники занизили класс опасности взорвавшейся в Новосибирске АГЗС

09:17 16.06.2021

Собственники газовой автозаправки в Новосибирске, на которой произошел пожар 14 июня, занизили класс ее опасности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ростехнадзор.

Как заявило ведомство, заправка была зарегистрирована как объект IV класса опасности, что исключает плановые проверки и необходимость получения лицензии. Согласно документам, на АГЗС якобы была всего одна емкость объемом 4,9 тонн, а на самом деле там эксплуатировалось сразу четыре.

Занижение класса опасности является грубейшим нарушением, которое предусматривает "самые серьезные правовые последствия для предприятия и его должностных лиц".

Пожар на АГЗС, сопровождавшийся взрывами, произошел в Новосибирске 14 июня. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 1,5 тыс. кв. м, он охватил не только заправку, но и прилегающие складские и технические помещения. Пострадали 34 человека, 16 из них остаются в больнице с ожогами, шестеро - в реанимации. Погибших нет.

По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержаны директор и инженер станции, которые, по версии СК, "не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа".

Директор газовой автозаправки Роман Гармидера был отправлен решением суда под стражу на два месяца, до 14 августа. Суд рассматривает аналогичное ходатайство о заключении под стражу в отношении инженера АГЗС.