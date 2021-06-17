Около 140 пациентов с COVID-19 попали в Коммунарку после вакцинации

10:05 17.06.2021

За все время пандемии больница в Коммунарке приняла в общей сложности около 140 пациентов, так или иначе прошедших вакцинацию против COVID-19, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главного врача больницы Дениса Проценко.

По словам Проценко, большинство из таких пациентов попали в больницу, поставив лишь первый компонент вакцины против коронавируса. Кроме того, после прохождения вакцинации от коронавируса у 8-10% граждан могут не выработаться антитела.

Он отметил, что, несмотря на эти данные, у 90% привитых граждан антитела вырабатываются. И, как отметил Проценко, "это хорошая цифра", так как у вакцинированных пациентов заболевание, даже в случае его наличия, протекает легче.

Всего за время работы больница в Коммунарке приняла около 23,3 тыс. пациентов с COVID-19.