Около 140 пациентов с COVID-19 попали в Коммунарку после вакцинации
За все время пандемии больница в Коммунарке приняла в общей сложности около 140 пациентов, так или иначе прошедших вакцинацию против COVID-19, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главного врача больницы Дениса Проценко.
По словам Проценко, большинство из таких пациентов попали в больницу, поставив лишь первый компонент вакцины против коронавируса. Кроме того, после прохождения вакцинации от коронавируса у 8-10% граждан могут не выработаться антитела.
Он отметил, что, несмотря на эти данные, у 90% привитых граждан антитела вырабатываются. И, как отметил Проценко, "это хорошая цифра", так как у вакцинированных пациентов заболевание, даже в случае его наличия, протекает легче.
Всего за время работы больница в Коммунарке приняла около 23,3 тыс. пациентов с COVID-19.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Украина отказывает во въезде людям, привитым "Спутником V".
Всё наглядно и очевидно! Очередная волна пандемии организована целенаправленно властями при помощи вакцинации, врачей, СМИ.
Получая первую дозу вакцины, человек получает инфекцию и идёт успешно заражать окружающих, к чему и стремится власть, дабы угробить как можно больше, прежде всего, людей пенсионного и предпенсионного возраста, для которых коронавирус наиболее опасен...Ну точно такая же схема исполняется по всему Миру, но нам то от этого не легче.
Вывод очень прост: коронавирус--это заговор мировой финансовой элиты.
тут ФГС с видеокамерой на японском оборудовании за 3,5 тысячи ничего "не показывает", пока сам не подскажешь врачу диагноз - "всё хорошо". И это проверено неоднократно!
Их вакцины по сути не спасают и не защищают.
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так Это НЕ предположение - это Написано в сопроводительных документах черным по белому:
а) укол НЕ защищает от заражения
б) укол НЕ останавливает распространение
в) это НЕ "вакцины" - в сша это зарегестрировано как Эксперимент генной терапии.
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в европе НИ ОДНА из "вакцин" не проходила стандартной процецудуры утверждения - это протолкнули законом о чрезвычайной ситуации БЕЗ ПРОВЕРОК.
когда у британского "регулятора" потребовали представить протоколы утверждения, ответ был - МЫ НЕ ЧИТАЛИ документов тестирования, "утверждение" прошло по предсталению Производителя...
которого Государство ОСВОБОДИЛО от Любой Ответстевенности за Последствия для здоровья уколотых.
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я не знаю насколько надо быть Тупым что бы не видеть Что происходит - на шкале тупости нет таких делений для обозначения.
замечу так же, что все это Активно Скрывается от людей.
можно найти, но надо поработать и знать где искать.
Государство по сути Обманывает своих граждан по Приказу извне - это присходит по всему миру.
Врете, как всегда..
во флориде Резкое падение статистки по Говиду, тем более реальных смертей.
а про круизы можно найти в инете или вы яязыков тупо не знаете.. ну тогда слушайте агентов госдепа в лице собянина.