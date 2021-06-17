Керчь, Краснодар и Ростов затопило тропическим ливнем

Три южных регионов России столкнулись с тропическими ливнями, вызвавшими подтопления населенных пунктов и проблемы с транспортным сообщением, пишет РБК.

Так, в Керчи ливень начался вечером 16 июня, шел всю ночь, затопив город практически полностью. Сильнее всего пострадал центр города, который фактически был отрезан от других районов. Реки Джарджава и Мелек-Чесме вышли из берегов, ветер ломал деревья, что привело к обрывам линий электропередачи.

По последним данным, подтоплены 236 частных и многоквартирных домов, обесточена центральная часть города, в том числе, больница. Сейчас электроснабжение там обеспечивается генератором, людей эвакуируют из зоны бедствия. Из-за подтоплений в окрестностях города эвакуированы по меньшей мере 40 человек.

Затронула природная стихия и Краснодар, где оказались подтоплены 14 улиц. Там работает спецтехника, откачивающая воду. 

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, сильный ливень с градом обрушился на Павловский район Краснодарского края. Он вызвал не только подтопления, но и разрушения крыш частных домов, образовательных учреждений. Губернатор пообещал местным жителям помощь в восстановлении поврежденного имущества.

В Ростовской области ливень начался рано утром 17 июня. В результате непогоды оказались подтоплены десятки домов, ветром повалены деревья и разрушены торговые киоски. Из-за затопленных дорог в городе случились десятки ДТП. В регионе объявлено штормовое предупреждение еще на сутки.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.06.2021, 15:36
    Гость: мрак и ужас

    Как можно отдыхать на черном море в такую погоду?В общем бесполезная трата денег.Хорошо еще ж/д пути не размыло,как бывало.

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