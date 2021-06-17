Роскомнадзор начал блокировать популярные VPN-сервисы

19:13 17.06.2021

Роскомнадзор ограничил работу VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. Как пояснили в ведомстве, данные сервисы являются угрозами устойчивости и безопасности Рунета.

В сообщении Роскомнадзора отмечается, что «в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN».

В ведомстве добавили, что введенные санкции не коснутся российских компаний, «использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах».

Еще осенью 2017 года в силу вступил законопроект о блокировке VPN и анонимайзеров — сервисов, которые позволяют обходить блокировки сайтов. Но в действительности он так и не заработал. Закон у многих вызвал недоумение: анонимайзеры и VPN используются не только для обхода блокировок, но и для корпоративных нужд. Среди прочих, обеспокоенность новым законом выражала Ассоциация европейского бизнеса (Citibank, Volvo Cars, Nokia и т.д.), которая применяет VPN-сервисы для защиты коммерческой информации.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев называл принятый законопроект «безумием».