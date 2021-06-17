Роскомнадзор начал блокировать популярные VPN-сервисы

Фото с сайта Pixabay.com

Роскомнадзор ограничил работу VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. Как пояснили в ведомстве, данные сервисы являются угрозами устойчивости и безопасности Рунета.

В сообщении Роскомнадзора отмечается, что «в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN».

В ведомстве добавили, что введенные санкции не коснутся российских компаний, «использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах».

Еще осенью 2017 года в силу вступил законопроект о блокировке VPN и анонимайзеров — сервисов, которые позволяют обходить блокировки сайтов. Но в действительности он так и не заработал. Закон у многих вызвал недоумение: анонимайзеры и VPN используются не только для обхода блокировок, но и для корпоративных нужд. Среди прочих, обеспокоенность новым законом выражала Ассоциация европейского бизнеса (Citibank, Volvo Cars, Nokia и т.д.), которая применяет VPN-сервисы для защиты коммерческой информации.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев называл принятый законопроект «безумием».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.06.2021, 00:49
    Гость: 303

    никогда в интернете не встречал детской порнографии, с которой они ежедневно борются изо всех сил. Однако неоднократно сталкивался с блокировкой каких то совсем не про политику новостей. Хотел узнать что то про историю- и там блокировка вовремя установлена. Теперь взялись за VPN, но думаю что и это им не поможет, потому что по небу летает, а я это видел сам, гирлянда StarLink. Её разумеется тоже запретили, но она таки летает вопреки запрету и поделать с ней ничего не могут

  3. 17.06.2021, 22:45
    Гость: gvozd

    на самом деле, это Опять нарушение кноституции рф.
    VPN обеспечивает защиту от вторжения в личные коммуникации/переписку - Конституционное Право каждого рассеяна.
    роскомнадзору не нравится, что у людей есть Права - это главная причина этого идиотизма.

  4. 17.06.2021, 22:30
    Гость: ABCD

    Приятель мне продемонстрировал за 2 минуты как он обошел все эти блокировки и запреты.
    Чиновничий маразм только вырабатывает в народе усиление неприязни к этой власти, и усиливает как раз то, что эти чинушки не любят больше всего- игнорирование их самих и их безумных указявок.
    Для этой власти введение западом глобального интернета станет полной катастрофой. Этот интернет вообще не будет никак "регулироваться" чинушами из РФ. И попросту "обнулит" всё их колхозное законотворчество за все годы. Китай тут же начнёт штамповать дешевое оборудование для него, и пока власть раскачается то в РФ уже будет полно этого железа.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Коллаж © KM.RU
«Что мы празднуем, господа? Это день трагедии России, и объявление его праздником напоминает о том, что мы по-прежнему живем в перевернутом мире»
Патриарх Кирилл пообещал военным вечную жизнь в случае гибели за Родину
© KM.RU, Кирилл Дуболев
«Пора прекращать ажиотаж вокруг коронавируса и просто признать его обычным сезонным заболеванием»
Байден предупредил Путина о последствиях в случае смерти Навального
Избранное
Россия пошла в идеологическое наступление в Беларуси
«Мы многое взяли у Третьего рейха»: в России процветает невольничий рынок младенцев
Павлодар или Кызыл-Жар? Куда заведет лихорадочное переименование улиц в Казахстане
Гарри Ананасов и Ко «Ананасовый трибьют»
Соломенные еноты «Остров-крепость»
Что делает льняной гель настоящим хитом домашней красоты
Писатель Сергей Лукьяненко - человек-антибиотик
Война в Сирии вновь разгорается
Sinister «Deformation of the Holy Realm»
Пожары служат прикрытием для незаконных вырубок лесов в Сибири и на Дальнем Востоке
«Свобода слова одного всегда ограничена правом защищать свою честь и достоинство другого»