Роскомнадзор начал блокировать популярные VPN-сервисы
Роскомнадзор ограничил работу VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. Как пояснили в ведомстве, данные сервисы являются угрозами устойчивости и безопасности Рунета.
В сообщении Роскомнадзора отмечается, что «в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN».
В ведомстве добавили, что введенные санкции не коснутся российских компаний, «использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах».
Еще осенью 2017 года в силу вступил законопроект о блокировке VPN и анонимайзеров — сервисов, которые позволяют обходить блокировки сайтов. Но в действительности он так и не заработал. Закон у многих вызвал недоумение: анонимайзеры и VPN используются не только для обхода блокировок, но и для корпоративных нужд. Среди прочих, обеспокоенность новым законом выражала Ассоциация европейского бизнеса (Citibank, Volvo Cars, Nokia и т.д.), которая применяет VPN-сервисы для защиты коммерческой информации.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев называл принятый законопроект «безумием».
Комментарии читателей Оставить комментарий
вам же уже говорили- хватит прикрываться конституцией и любой другой бумажкой
никогда в интернете не встречал детской порнографии, с которой они ежедневно борются изо всех сил. Однако неоднократно сталкивался с блокировкой каких то совсем не про политику новостей. Хотел узнать что то про историю- и там блокировка вовремя установлена. Теперь взялись за VPN, но думаю что и это им не поможет, потому что по небу летает, а я это видел сам, гирлянда StarLink. Её разумеется тоже запретили, но она таки летает вопреки запрету и поделать с ней ничего не могут
на самом деле, это Опять нарушение кноституции рф.
VPN обеспечивает защиту от вторжения в личные коммуникации/переписку - Конституционное Право каждого рассеяна.
роскомнадзору не нравится, что у людей есть Права - это главная причина этого идиотизма.
Приятель мне продемонстрировал за 2 минуты как он обошел все эти блокировки и запреты.
Чиновничий маразм только вырабатывает в народе усиление неприязни к этой власти, и усиливает как раз то, что эти чинушки не любят больше всего- игнорирование их самих и их безумных указявок.
Для этой власти введение западом глобального интернета станет полной катастрофой. Этот интернет вообще не будет никак "регулироваться" чинушами из РФ. И попросту "обнулит" всё их колхозное законотворчество за все годы. Китай тут же начнёт штамповать дешевое оборудование для него, и пока власть раскачается то в РФ уже будет полно этого железа.
После этого заблокируют Интернет.