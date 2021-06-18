Собянин объявил о новых ограничительных мерах в Москве

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о продлении действующих из-за коронавируса ограничений до 29 июня, а также сообщил о введении новых мер. 

Так, детские площадки и игровые комнаты останутся закрытыми. Также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий: фан-зоны и танцполы будут закрыты, количество человек на зрелищных мероприятиях ограничивается 1000 человек. 

"Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми", - говорится в блоге градоначальника.

При этом театры и кинотеатры пока будут работать. Режим нерабочих дней завершится 21 июня.

Кроме того, в Москве стартует эксперимент по введению "бесковидных зон" в ресторанах. Эксперимент начнет работать с 19 июня. На начальном этапе к нему подключатся 10-15 заведений, которые будут объявлены "бесковидными" территориями. Для посещения таких ресторанов понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.

Предполагается, что эксперимент продлится неделю, в течение которой будет отработана технология и понимание того, как работает данная система.

В начале июля городские власти планируют начать прививать мигрантов "Спутником Лайт". Собянин объявил о важности начать в городе ревакцинацию. 

"Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", — отметил он.

Планируется, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если это был "Спутник V", то первым компонентом "Спутника".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.06.2021, 19:54
    Гость: по ссылке страница не найдена, но есть на ньюсленд

    Маска - намордник для населения, чтобы не тявкало на власть

  5. 18.06.2021, 19:48
    Гость: сам себе режиссер, сам себе врач

    Собянин объявил о важности начать в городе ревакцинацию.

    "Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию.

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2021/06/18/sergei-sobyanin/888753-sobyanin-obyavil-o-novykh-ogranichitelnykh-merakh-v-moskv=

    ПОЧЕМУ ИМЕННО МЭР, РУЛИТ ПРОЦЕССОМ?
    НЕ специалисты, а СОБЯНИН?

    Эта музыка будет вечной ла-ла-ла- преревакцинации форевер.

    Москва, по ком звонят твои колокола... Москва впереди планеты всей..по.... каждый может дполнить в меру..
    Ни в одной старне мра нет речи о РЕ-вакцинации, даже в Израиле, хоть там раньше начали.. а наш ССС уже все знает, бежит прям впереди всех паро- и электро-возов.
    Вакцинироваться вам, не перевакцинороваться...

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