Собянин объявил о новых ограничительных мерах в Москве

11:35 18.06.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о продлении действующих из-за коронавируса ограничений до 29 июня, а также сообщил о введении новых мер.

Так, детские площадки и игровые комнаты останутся закрытыми. Также вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий: фан-зоны и танцполы будут закрыты, количество человек на зрелищных мероприятиях ограничивается 1000 человек.

"Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми", - говорится в блоге градоначальника.

При этом театры и кинотеатры пока будут работать. Режим нерабочих дней завершится 21 июня.

Кроме того, в Москве стартует эксперимент по введению "бесковидных зон" в ресторанах. Эксперимент начнет работать с 19 июня. На начальном этапе к нему подключатся 10-15 заведений, которые будут объявлены "бесковидными" территориями. Для посещения таких ресторанов понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.

Предполагается, что эксперимент продлится неделю, в течение которой будет отработана технология и понимание того, как работает данная система.

В начале июля городские власти планируют начать прививать мигрантов "Спутником Лайт". Собянин объявил о важности начать в городе ревакцинацию.

"Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", — отметил он.

Планируется, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если это был "Спутник V", то первым компонентом "Спутника".