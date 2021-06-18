Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за фейки

12:34 18.06.2021

Президент РФ Владимир Путин наложил вето на принятый Госдумой и Советом Федерации законопроект об ответственности СМИ за распространение фейков. Глава государства отклонил закон впервые с 2016 года.

Смысл инициативы — в полной ответственности за публикацию фейков не только издания, которое первым опубликовало недостоверный материал, но и источника, его перепечатавшего, если невозможно установить главного редактора, под чьим руководством информация была выпущена изначально.

Идея авторов законопроекта (партия «Единая Россия») заключалась в том, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ.

Ответственность главных редакторов СМИ при этом существенно продлевалась — главреду грозила ответственность, даже если он уже не работал в издании, но претензии госорганов касались периода его руководства в издании.

Один из авторов инициативы, депутат Евгений Ревенко, говорил, что поправки в законопроект должны исключить моменты, «когда ответственного невозможно найти», и прямо связал документ с выборами в Госдуму. «Случаи, когда „концы в воду“, мы исключаем. Сейчас наступает ответственный период предвыборной кампании. Мы хотим, чтобы все было максимально чисто, честно и, главное, прозрачно», — отмечал он.