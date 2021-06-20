Минтруд разъяснил, как поступать с непривитыми работниками

16:14 20.06.2021

Руководство предприятий вправе отстранять сотрудников от работы на период эпидемии без сохранения зарплаты при отказе от вакцинации, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, законным основанием для таких действий в каждом из регионов России является наличие постановления санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, если таковое было выпущено.

«Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», — цитирует Котякова Газета.RU.

В целом, по его словам, механизмы борьбы с распространением коронавируса могут различаться у каждого региона.

«Это же полномочия субъекта, в зависимости от того, как разворачивается ситуация по тому или иному субъекту, губернатор вправе принять решение: перевод на удаленку, особый режим вакцинации, предоставление дополнительных услуг населению, разворачивание точек вакцинации в различных общественных местах. Поэтому здесь нужно смотреть на конкретную ситуацию», — детализировал чиновник.

При этом увольнение за отказ от вакцинации в настоящее время не предусмотрено Трудовым кодексом РФ, заявил министр.