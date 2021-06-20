Минтруд разъяснил, как поступать с непривитыми работниками
Руководство предприятий вправе отстранять сотрудников от работы на период эпидемии без сохранения зарплаты при отказе от вакцинации, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, законным основанием для таких действий в каждом из регионов России является наличие постановления санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, если таковое было выпущено.
«Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», — цитирует Котякова Газета.RU.
В целом, по его словам, механизмы борьбы с распространением коронавируса могут различаться у каждого региона.
«Это же полномочия субъекта, в зависимости от того, как разворачивается ситуация по тому или иному субъекту, губернатор вправе принять решение: перевод на удаленку, особый режим вакцинации, предоставление дополнительных услуг населению, разворачивание точек вакцинации в различных общественных местах. Поэтому здесь нужно смотреть на конкретную ситуацию», — детализировал чиновник.
При этом увольнение за отказ от вакцинации в настоящее время не предусмотрено Трудовым кодексом РФ, заявил министр.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пусть идут в жопу со своей вакцинацией.
нанимаем юристов и вчиняем иск о незаконном указе-приказе сан.врача,конкретно того,кто вас будет отстранять и т.д.Это уже юристы. Пусть сначала ДОКАЖУТ НАЛИЧИЕ ЭПИДЕМИИ,её НЕТ,поэтому они ,как подорванные,вакцинируют,чтобы стало,как можно больше зараженных,именно,от прививок,и они это знают.А,вот тогда,перешагнув 5%-6%,они смогут сказать-видали,какаая эпидемия,а дальше будут нас третировать и лишать уже любых прав. Нету сейчас никаких 5%. 5,3 миллиона человек от 146 миллионов,составляет только 3,6% ! за 20 МЕСЯЦЕВ!!! Это-эпидэмия??? И,это,учитывая и возможные приписки по пцр-тестам,и приписки больных с другими заболеваниями тоже к ковиду.Вспомните,как они свозили вирусных в одно место в общие палаты(не боксы),чего делать категорически нельзя.Они сами создавали очаги перекрестной инфекции ,да ещё и в многопрофильных стационарах,где инфекция разносилась и по другим отделениям.И,как всё это можно назвать,если не Диверсией против населения?
Ещё как боится,но договор был такой,что Вован не причём,все шишки Серёньке достанутся.
Дорогуша,если остановить вакцинацию и перестать делать тесты,а также убрать из эфира всю негативную информацию,-вы удивитесь,но через неделю ВСЕ ЗАБУДУТ про эту дрянь и начнут жить ровно и спокойно.жить и трудиться,радоваться. Или,именно,РАДОСТИ кто-то допустить в России не хочет?Вопрос-кто? Всё просто.Жизнерадостный и уверенный в себе человек горы свернуть способен,он не боится ответственности за себя и окружающую среду,в которой живет он и его семья.Он и болеет реже и легче,потому что находится в равновесии со средой обитания,это крайне важно. А,мы сейчас не пойми на кого стали похожи,особенно,я имею в виду мужчин. Впечатление такое,что их в России просто не осталось?Трусов,приспособленцев,пофигистов навалом,но это- не мужчины.Короче,в любом случае,не теряйте присутствия Духа и держите мозг,включенным на критическо -аналитическую волну,его же не просто так дал нам Создатель?
Так,это нормальная реакция граждан,они жить хотят,а не помирать в своей стране,от объявленной на них охоты.Фашисты в городе!Фашисты в стране!