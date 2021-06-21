Иноагенты и нежелательные организации не смогут быть наблюдателями
Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, а также СМИ-иноагенты и нежелательные организации не смогут вносить в Общественную палату предложения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на обновленное положение о порядке назначения наблюдателей от Общественной палаты при проведении выборов депутатов Госдумы.
Документ был утвержден решением совета Общественной палаты России 18 июня. Аналогичная поправка есть и в положении, которое регулирует назначение наблюдателей при выборах в органы субъектов и местного самоуправления.
«Пункты этого положения приведены в соответствие с последними изменениями в законодательстве. При этом сама процедура - процедура и выдвижения, и назначения наблюдателей осталась максимально прозрачной и стала еще более простой и доступной <...> российские выборы - это российские выборы, и наблюдателями должны быть граждане России и российские организации», - заявил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев.
Организации-иноагенты также не имеют права выступить с инициативой о проведении референдума, участвовать в избирательных кампаниях и кампаниях референдума, а также препятствовать выдвижению и избранию кандидатов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
я не понял, чего эта недобитая "пятая колонна" все еще ошивается в России, их надо было выгнать еще 10 лет назад.
Сейчас вам тут всякие умники начнут объяснять, что если вы не придете на выборы, то этим поможете "Единой России". Эти умники только одного никогда не объясняют, что сколько бы человек ни пришло на выборы, показатели "Единой России" практически не меняются, она всегда "побеждает" с большим отрывом. Наша семья уже давно не участвует в выборах и мы идти не собираемся. Уже давно поняли, что это абсолютно бесполезное дело, не хотим помогать легитимации этой власти, а в нынешней ситуации с коронавирусом еще и побережем свое здоровье, не будем лишний раз рисковать и тратить свое время.
Написали бы проще : На выборах в Гос Думу членов партии "Единая Россия" имеют право выступать кандидатами только члены партии "Единая Россия" под наблюдением за ходом выборов членов партии "Единая Россия".Простенько и понятно.Неужели у кого-то еще остались иллюзии по поводу всех этих фальшивых выборов?
Приходи, наблюдай! Вот где демократия прёт.
Больше половины россиян считают Единую Россию нежелательной организацией. так что её тоже не допустят к выборам?