Иноагенты и нежелательные организации не смогут быть наблюдателями

17:59 21.06.2021

Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, а также СМИ-иноагенты и нежелательные организации не смогут вносить в Общественную палату предложения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на обновленное положение о порядке назначения наблюдателей от Общественной палаты при проведении выборов депутатов Госдумы.

Документ был утвержден решением совета Общественной палаты России 18 июня. Аналогичная поправка есть и в положении, которое регулирует назначение наблюдателей при выборах в органы субъектов и местного самоуправления.

«Пункты этого положения приведены в соответствие с последними изменениями в законодательстве. При этом сама процедура - процедура и выдвижения, и назначения наблюдателей осталась максимально прозрачной и стала еще более простой и доступной <...> российские выборы - это российские выборы, и наблюдателями должны быть граждане России и российские организации», - заявил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев.

Организации-иноагенты также не имеют права выступить с инициативой о проведении референдума, участвовать в избирательных кампаниях и кампаниях референдума, а также препятствовать выдвижению и избранию кандидатов.