В Подмосковье могут запретить вход в общественный транспорт без QR-кода

Турникет автобуса

В Московской области непривитым гражданам могут запретить вход в общественный транспорт. Это ограничение вступит в силу 1 июля, если властям не удастся снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. 

Предполагается, что доступ в общественный транспорт получат только те жители Подмосковья с QR-кодом, который выдается прошедшим вакцинацию гражданам. Кроме них в общественный транспорт будут допускаться те, кто переболел коронавирусом в последние 6 месяцев.

Ранее стало известно о введении в Московской области ограничительных мер, подобных столичным.

Так, с 24 июня будет запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками. Проведение мероприятий в помещении будет возможно только при участии не более 50 человек.

С 28 июня вводится запрет на посещение кафе и ресторанов клиентов без QR-кода, остальные клиенты могут обслуживаться навынос или путем доставки заказов.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.06.2021, 00:18
    Гость: без надобности никто бы при СССР никого не привил

    в то время прежде колоть население, препараты тщательно проверяли, а не
    дунул-плюнул вот вам вакцина от всего.
    Тогда, жертва ЕГЭ, фармацевтические фабрики и заводы, как и все остальное, было ГОСУДАРСТВЕННЫМ, а не частным как сейчас.
    А сейчас конкретная кучка людишек наживается на масках и вакцинах.
    Почувствуйте разницу и не позорьтесь.

    =Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому.=

    Т.Даннинг английский экономист

  2. 23.06.2021, 23:46
    Гость: а как орали, как гордилисмь Россией и Путиным

    Мы великие, мы русские, Россия это и есть СССР, надо-надо восстанавливать Болльшую Россию, надо земли собирать..
    И что?
    Толко цыкнули, хвост пррищемили и "великие русские" потянулись как унтерменши записываться на укол, уже в 10 раз больше, уже, бают, вакцины не хватает, вот уж действительно, великих прадедов правнуки поганые прогнулись и поползли..
    А как ржали над Украиной- там бандеровцы, там фашисты, эй-вэй, русский язык запрещают, а тут скоро дышать и справлять етсественные потребности запретят великим русским......
    Правильно пел украинский певец Гарик Кричевский
    "И как сказал профессор Голден Шнуцер
    нам руки надо мыть и вымыть штуцер
    не прикасаться, не дышать, не петь
    короче-лучше сразу помереть!
    Не , граждане. это национальный позор!

  3. 23.06.2021, 23:37
    Гость: С 28 июня вводится запрет на посещение кафе

    и ресторанов клиентов без QR-кода, остальные клиенты могут обслуживаться навынос или путем доставки заказов.

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2021/06/23/obshchestvennyi-transport-v-rossii/888883-v-podmoskove-mogut-zapretit-vkhod-v-ob

    Московские рестораторы уже слезно просят не устраивать антиковидную зону.
    Их понять можно....
    А чегой-то бояре распоясались, страх потеряли..Не много ли себе позволяет ЭТА.....
    Неужто правда -царь ненастоящий?
    Если серьёзно, то ни один вменяемый президент не допустил бы такого произвола.
    Россия по идиотизму впереди планеты всей.
    Кто-нибудь ещё хочет поржать над хохлами?
    Ненавижу эту страну!

  4. 23.06.2021, 23:32
    Гость: Сргс

    Вакцина – это препарат, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену (Википедия). Смысл прививки в том, чтобы человек, получивший её, слегка переболел «заданной» болезнью, отчего у него вырабатывается устойчивый иммунитет к самой болезни. Именно поэтому категорически запрещается проводить прививки от болезни во время её эпидемии. В это время саму болезнь следует лечить. Это азбучная истина! Что поражается коронавирусом? Лёгкие! Вот лёгкие, пока не разработана вакцина, и следует лечить, благо, средств и способов для их лечения в арсенале медицины за столетия накопилось немало. А что происходит у нас? Все без исключения «вакцины» таковыми не является, они не вызывают устойчивого иммунитета и выпущены с грубейшим нарушением порядка разработки, на что должно уйти до 15-20 лет. А скороспелки, выдаваемые за вакцины и созданные для бравурного отчёта наверху, от коронавируса не только не спасают людей, но и вызывают у «опытного материала» ряд осложнений вплоть до самых тяжких. В результате «вакцинируемые» сами являются разносчиками коронавирусной заразы. Почему перед этими разносчиками открываются все двери, а перед остальными гражданами – нет, непонятно. Напомню, что в РФ коронавирус вызывает разной степени заболевания примерно у 7% населения, остальные у нас «иммуноустойчивые» к этой хвори. Тяжёлые осложнения коронавирус вызывает у тех, у кого болезнь запущена. И здесь вопросы уже к Минздраву, который свои провалы перевёл на народ.

  5. 23.06.2021, 23:24
    Гость: Замкады- давайте запрещайте

    на ьунты нарываетесь.
    Забыли как в 90-е вам Ленинградское шоссе перекрывали?
    Ах, медам министр тогда под стол пешком ходила и на горшке сидела...
    Кому-то очень захотелоь переворота, как вгна Украине... давайте, но понмите что там некоторых чиновников люстрировали зеленкой и носили по улицам в мусорных баках.

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