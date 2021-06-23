В Подмосковье могут запретить вход в общественный транспорт без QR-кода
В Московской области непривитым гражданам могут запретить вход в общественный транспорт. Это ограничение вступит в силу 1 июля, если властям не удастся снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Предполагается, что доступ в общественный транспорт получат только те жители Подмосковья с QR-кодом, который выдается прошедшим вакцинацию гражданам. Кроме них в общественный транспорт будут допускаться те, кто переболел коронавирусом в последние 6 месяцев.
Ранее стало известно о введении в Московской области ограничительных мер, подобных столичным.
Так, с 24 июня будет запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками. Проведение мероприятий в помещении будет возможно только при участии не более 50 человек.
С 28 июня вводится запрет на посещение кафе и ресторанов клиентов без QR-кода, остальные клиенты могут обслуживаться навынос или путем доставки заказов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в то время прежде колоть население, препараты тщательно проверяли, а не
дунул-плюнул вот вам вакцина от всего.
Тогда, жертва ЕГЭ, фармацевтические фабрики и заводы, как и все остальное, было ГОСУДАРСТВЕННЫМ, а не частным как сейчас.
А сейчас конкретная кучка людишек наживается на масках и вакцинах.
Почувствуйте разницу и не позорьтесь.
=Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому.=
Т.Даннинг английский экономист
Мы великие, мы русские, Россия это и есть СССР, надо-надо восстанавливать Болльшую Россию, надо земли собирать..
И что?
Толко цыкнули, хвост пррищемили и "великие русские" потянулись как унтерменши записываться на укол, уже в 10 раз больше, уже, бают, вакцины не хватает, вот уж действительно, великих прадедов правнуки поганые прогнулись и поползли..
А как ржали над Украиной- там бандеровцы, там фашисты, эй-вэй, русский язык запрещают, а тут скоро дышать и справлять етсественные потребности запретят великим русским......
Правильно пел украинский певец Гарик Кричевский
"И как сказал профессор Голден Шнуцер
нам руки надо мыть и вымыть штуцер
не прикасаться, не дышать, не петь
короче-лучше сразу помереть!
Не , граждане. это национальный позор!
и ресторанов клиентов без QR-кода, остальные клиенты могут обслуживаться навынос или путем доставки заказов.
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2021/06/23/obshchestvennyi-transport-v-rossii/888883-v-podmoskove-mogut-zapretit-vkhod-v-ob
Московские рестораторы уже слезно просят не устраивать антиковидную зону.
Их понять можно....
А чегой-то бояре распоясались, страх потеряли..Не много ли себе позволяет ЭТА.....
Неужто правда -царь ненастоящий?
Если серьёзно, то ни один вменяемый президент не допустил бы такого произвола.
Россия по идиотизму впереди планеты всей.
Кто-нибудь ещё хочет поржать над хохлами?
Ненавижу эту страну!
Вакцина – это препарат, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену (Википедия). Смысл прививки в том, чтобы человек, получивший её, слегка переболел «заданной» болезнью, отчего у него вырабатывается устойчивый иммунитет к самой болезни. Именно поэтому категорически запрещается проводить прививки от болезни во время её эпидемии. В это время саму болезнь следует лечить. Это азбучная истина! Что поражается коронавирусом? Лёгкие! Вот лёгкие, пока не разработана вакцина, и следует лечить, благо, средств и способов для их лечения в арсенале медицины за столетия накопилось немало. А что происходит у нас? Все без исключения «вакцины» таковыми не является, они не вызывают устойчивого иммунитета и выпущены с грубейшим нарушением порядка разработки, на что должно уйти до 15-20 лет. А скороспелки, выдаваемые за вакцины и созданные для бравурного отчёта наверху, от коронавируса не только не спасают людей, но и вызывают у «опытного материала» ряд осложнений вплоть до самых тяжких. В результате «вакцинируемые» сами являются разносчиками коронавирусной заразы. Почему перед этими разносчиками открываются все двери, а перед остальными гражданами – нет, непонятно. Напомню, что в РФ коронавирус вызывает разной степени заболевания примерно у 7% населения, остальные у нас «иммуноустойчивые» к этой хвори. Тяжёлые осложнения коронавирус вызывает у тех, у кого болезнь запущена. И здесь вопросы уже к Минздраву, который свои провалы перевёл на народ.
на ьунты нарываетесь.
Забыли как в 90-е вам Ленинградское шоссе перекрывали?
Ах, медам министр тогда под стол пешком ходила и на горшке сидела...
Кому-то очень захотелоь переворота, как вгна Украине... давайте, но понмите что там некоторых чиновников люстрировали зеленкой и носили по улицам в мусорных баках.