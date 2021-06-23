В Подмосковье могут запретить вход в общественный транспорт без QR-кода

18:38 23.06.2021

В Московской области непривитым гражданам могут запретить вход в общественный транспорт. Это ограничение вступит в силу 1 июля, если властям не удастся снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Предполагается, что доступ в общественный транспорт получат только те жители Подмосковья с QR-кодом, который выдается прошедшим вакцинацию гражданам. Кроме них в общественный транспорт будут допускаться те, кто переболел коронавирусом в последние 6 месяцев.

Ранее стало известно о введении в Московской области ограничительных мер, подобных столичным.

Так, с 24 июня будет запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками. Проведение мероприятий в помещении будет возможно только при участии не более 50 человек.

С 28 июня вводится запрет на посещение кафе и ресторанов клиентов без QR-кода, остальные клиенты могут обслуживаться навынос или путем доставки заказов.