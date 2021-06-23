В ГРУ заявили об отработке Пентагоном нападения на Россию

14:24 23.06.2021

Начальник Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ГШ ВС РФ, ГРУ) Игорь Костюков сообщил, что во время майских учений на Аляске Пентагон отработал нанесение массированных ударов по территории России.

«В ходе учения Northern Edge (привлекались 15 тыс. военнослужащих) в мае этого года на Аляске американскими войсками отрабатывался вариант военной операции против "Арктического государства" (подразумевалась Россия)», - цитирует «Интерфакс» слова Костюкова.

По словам Костюкова, американцы решали конкретные задачи по нанесению массированных ракетно-авиационных ударов, а также прорыву зоны ограничения (воспрещения) доступа, ведению наступательных действий с высадкой морского и воздушного десантов.

Также он заметил, что США наращивают число учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые принимают «ярко выраженный антироссийский и антикитайский характер».

В качестве примера он привел сценарии учения ВС США Valiant Shield (в районе о. Гуам, 17 тыс. чел.) и многонационального учения «Римпак» (Rim of the Pacific Exercise, «Тихоокеанское кольцо»; Гавайские о-ва, 25 стран, 25 тыс. чел.), которые «подразумевали урегулирование кризисной ситуации, которая стала следствием территориальных разногласий. В качестве "агрессора" рассматривался Китай».