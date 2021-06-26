Въезжающих в Россию мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности»

© KM.RU, Алексей Белкин

Иностранные граждане при въезде в Россию должны будут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания в стране и осуществлением трудовой деятельности. 

"Введение в законодательство института "соглашения о лояльности" предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции. <...> Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах (требованиях) въезда в РФ, выезда из РФ, пребывания (проживания) в РФ и привлечения к трудовой деятельности в РФ, об установленных <...> ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения", - рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России.

В ведомстве пояснили, что мигрант, подписывая "соглашение о лояльности", подтверждает свою информированность, в том числе о последствиях несоблюдения установленных правил, дает согласие не причинять ущерб России.

Кроме того, будет взято обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой за пределы страны иностранного гражданина, если им будут нарушены условия соглашения. 

Проект закона предусматривает при подписании соглашения въезжающими в Россию без визы иностранными гражданами проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

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