Въезжающих в Россию мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности»

15:05 26.06.2021

Иностранные граждане при въезде в Россию должны будут подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания в стране и осуществлением трудовой деятельности.

"Введение в законодательство института "соглашения о лояльности" предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции. <...> Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах (требованиях) въезда в РФ, выезда из РФ, пребывания (проживания) в РФ и привлечения к трудовой деятельности в РФ, об установленных <...> ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения", - рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России.

В ведомстве пояснили, что мигрант, подписывая "соглашение о лояльности", подтверждает свою информированность, в том числе о последствиях несоблюдения установленных правил, дает согласие не причинять ущерб России.

Кроме того, будет взято обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой за пределы страны иностранного гражданина, если им будут нарушены условия соглашения.

Проект закона предусматривает при подписании соглашения въезжающими в Россию без визы иностранными гражданами проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации.