Захарова назвала выдачу паспортов РФ жителям Донбасса вынужденной мерой

22:57 26.06.2021

Выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего Москву в нарушении логики минских соглашений путем выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

"Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно минским соглашениям, он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах. Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по минским соглашениям. Более того, он полностью соответствует международной практике", - цитирует Захарову ТАСС.

Предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств, международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается, отметила представитель МИД РФ.

По ее словам, Польша, Венгрия и Румыния также в больших количествах выдают свои паспорта жителям Украины. Так, на руках у украинских граждан, по разным оценкам, сейчас находится около 300 тыс. польских паспортов, 300 тыс. венгерских и 200 тыс. румынских.

По данным на май 2021 года, через упрощенную процедуру получения российского гражданства прошли 527 тысяч жителей неподконтрольных Киеву территорий.