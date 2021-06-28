Более трети работодателей России планируют повысить зарплаты сотрудникам

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Порядка 36% работодателей намерены увеличить зарплаты сотрудникам во втором полугодии этого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на итоги опроса портала «Работа.ру». В исследовании участвовали свыше 1000 представителей российских предприятий.

Согласно данным опроса, 62% респондентов не планируют менять размер зарплат сотрудников, 2% — собираются даже понизить их.

Специалисты отметили, что 54% представителей компаний уже успели повысить зарплаты в 2021 году. Чаще всего оклады увеличивали на 10% — об этом заявили 60% опрошенных. 36% компаний повышают зарплаты на 10-30%, 3% компаний – на 30-50%, 1% предприятий – в 1,5-2 раза.

В текущем году еще не повышали зарплаты 43% компаний. 3% заявили, что зарплаты снизились.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.06.2021, 16:48
    Гость: Евгений В

    Я помню, что отдельные граждане публично, накануне выборов, заявляли претензии к власти и грозили отказом от участия в голосовании. Это было самое страшное для местных чиновников и они делали все, чтобы исправить прецедент и обычно в пользу недовольного, если тот был хотя бы частично правым в своих требованиях.

  4. 28.06.2021, 12:29
    Гость: -------

    Какие только песни не заставят петь перед выборами эти сладкоголосые обещальщики из ЕР !
    "Пой ласточка, пой..." , добавят рубль , отнимут десять, знаем, проходили !

  5. 28.06.2021, 12:27
    Гость: Евгений В

    Все это хорошо, но за счет чего? Государство на это денег не даст, чиновникам самим не хватает. ВЫходит только за счет тех же источников, которые обеспечивают в настоящее время "рост экономики и ВВП", т.е. за счет роста цен на потребительские товары и дальнейшего обнищания (ограбления) населения.
    РФ проихводит очень мало полезного для людей, 60% потребительских товаров покупается за рубежм на сырьевые доллары. А то что и производится на территории России, вплоть до крупной торговли, и то принадлежит иностранцам.

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