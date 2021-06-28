Более трети работодателей России планируют повысить зарплаты сотрудникам

10:46 28.06.2021

Порядка 36% работодателей намерены увеличить зарплаты сотрудникам во втором полугодии этого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на итоги опроса портала «Работа.ру». В исследовании участвовали свыше 1000 представителей российских предприятий.

Согласно данным опроса, 62% респондентов не планируют менять размер зарплат сотрудников, 2% — собираются даже понизить их.

Специалисты отметили, что 54% представителей компаний уже успели повысить зарплаты в 2021 году. Чаще всего оклады увеличивали на 10% — об этом заявили 60% опрошенных. 36% компаний повышают зарплаты на 10-30%, 3% компаний – на 30-50%, 1% предприятий – в 1,5-2 раза.

В текущем году еще не повышали зарплаты 43% компаний. 3% заявили, что зарплаты снизились.