Более трети работодателей России планируют повысить зарплаты сотрудникам
Порядка 36% работодателей намерены увеличить зарплаты сотрудникам во втором полугодии этого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на итоги опроса портала «Работа.ру». В исследовании участвовали свыше 1000 представителей российских предприятий.
Согласно данным опроса, 62% респондентов не планируют менять размер зарплат сотрудников, 2% — собираются даже понизить их.
Специалисты отметили, что 54% представителей компаний уже успели повысить зарплаты в 2021 году. Чаще всего оклады увеличивали на 10% — об этом заявили 60% опрошенных. 36% компаний повышают зарплаты на 10-30%, 3% компаний – на 30-50%, 1% предприятий – в 1,5-2 раза.
В текущем году еще не повышали зарплаты 43% компаний. 3% заявили, что зарплаты снизились.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Планировать - не значит повысить.
Я помню, что отдельные граждане публично, накануне выборов, заявляли претензии к власти и грозили отказом от участия в голосовании. Это было самое страшное для местных чиновников и они делали все, чтобы исправить прецедент и обычно в пользу недовольного, если тот был хотя бы частично правым в своих требованиях.
А помнится мне, в СССР к выборам делали, а не обещали...
Какие только песни не заставят петь перед выборами эти сладкоголосые обещальщики из ЕР !
"Пой ласточка, пой..." , добавят рубль , отнимут десять, знаем, проходили !
Все это хорошо, но за счет чего? Государство на это денег не даст, чиновникам самим не хватает. ВЫходит только за счет тех же источников, которые обеспечивают в настоящее время "рост экономики и ВВП", т.е. за счет роста цен на потребительские товары и дальнейшего обнищания (ограбления) населения.
РФ проихводит очень мало полезного для людей, 60% потребительских товаров покупается за рубежм на сырьевые доллары. А то что и производится на территории России, вплоть до крупной торговли, и то принадлежит иностранцам.