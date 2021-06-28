ФАС проверит рост цен на ПЦР-тесты на коронавирус
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обратила внимание на рост цен на ПЦР-тесты.
Как пишет "Интерфакс", ведомство решило провести соответствующие проверки. Ранее ФАС направила запросы в медорганизации и сейчас ведомство изучает предоставленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг.
25 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС и Роспотребнадзору следить за стоимостью и сроками проведения ПЦР-тестирования на коронавирус. Мишустин обратил внимание главы Роспотребнадзора Анны Поповой на поступающую в последнее время информацию из регионов о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость проведения этих анализов увеличивается.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Повышение цен на продукты и строительные материалы.
По путину у нас должна быть стабильность!!! Или я ошибаюсь!? У нас стабильное повышение Цен на постоянной основе!!! Это политика и целенаправленность...?! Обнищание и уничтожение....
Ну вы и фантаст - "все по-честному". Второе пришествие раньше произойдет.
Очень странно!
На словах забота о народе!
А реально?
При настоящей заботе о народе тестирование на COVID должно было быть бесплатным!
Вы же за здоровье, выявление на раннем этапе – залог успеха в борьбе!
А уж, если все по-честному, то все результаты, без привязки к человеку, должны быть в открытом доступе и сразу была бы видна динамика процесса.
не для того все это коронобесие затевалось, чтобы все было бесплатным.
щяс подсадят большинство на зелья и они перестанут быть бесплатными.
а вы что еще не привыкли, что если от вас что-то нужно государству, то это будет за ваш счет?