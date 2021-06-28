ФАС проверит рост цен на ПЦР-тесты на коронавирус

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обратила внимание на рост цен на ПЦР-тесты.

Как пишет "Интерфакс", ведомство решило провести соответствующие проверки. Ранее ФАС направила запросы в медорганизации и сейчас ведомство изучает предоставленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг. 

25 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС и Роспотребнадзору следить за стоимостью и сроками проведения ПЦР-тестирования на коронавирус. Мишустин обратил внимание главы Роспотребнадзора Анны Поповой на поступающую в последнее время информацию из регионов о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость проведения этих анализов увеличивается.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.06.2021, 18:43
    Гость: А почему бы не проверить

    Повышение цен на продукты и строительные материалы.
    По путину у нас должна быть стабильность!!! Или я ошибаюсь!? У нас стабильное повышение Цен на постоянной основе!!! Это политика и целенаправленность...?! Обнищание и уничтожение....

  3. 28.06.2021, 15:52
    Гость: good

    Очень странно!
    На словах забота о народе!
    А реально?
    При настоящей заботе о народе тестирование на COVID должно было быть бесплатным!
    Вы же за здоровье, выявление на раннем этапе – залог успеха в борьбе!
    А уж, если все по-честному, то все результаты, без привязки к человеку, должны быть в открытом доступе и сразу была бы видна динамика процесса.

  4. 28.06.2021, 15:40
    Гость: оля

    не для того все это коронобесие затевалось, чтобы все было бесплатным.
    щяс подсадят большинство на зелья и они перестанут быть бесплатными.

  5. 28.06.2021, 15:38
    Гость: еще не?

    а вы что еще не привыкли, что если от вас что-то нужно государству, то это будет за ваш счет?

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