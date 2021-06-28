ФАС проверит рост цен на ПЦР-тесты на коронавирус

12:49 28.06.2021

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обратила внимание на рост цен на ПЦР-тесты.

Как пишет "Интерфакс", ведомство решило провести соответствующие проверки. Ранее ФАС направила запросы в медорганизации и сейчас ведомство изучает предоставленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг.

25 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС и Роспотребнадзору следить за стоимостью и сроками проведения ПЦР-тестирования на коронавирус. Мишустин обратил внимание главы Роспотребнадзора Анны Поповой на поступающую в последнее время информацию из регионов о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость проведения этих анализов увеличивается.