В Москве арестовали трех офицеров авиации ФСБ
Три старших офицера управления авиации (УА) арестованы в Москве, сообщает газета "КоммерсантЪ".
По данным издания, их обвиняют в крупном мошенничестве. По данным следствия, офицеры похитили почти 64,5 миллиона рублей при заключении с 2017 по 2019 годы конрактов со ставропольской фирмой "АсСтрой". Последняя занималась поставками сборно-разборных складских комплексов и должна была в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов.
Военнослужащие намеренно вводили руководство в заблуждение, лоббируя заключение новых договоров с данным предприятием. Задержанные вину не признают.
"В рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве впервые сразу три старших офицера управления авиации ФСБ арестованы в Москве военным судом и помещены в СИЗО", — сообщает издание.
По данным издания, ранее, 14 июля, в отношении фиктивного управляющего фирмы "АсСтрой" Вазгена Бабаханяна, причинившего государству ущерб при исполнении госконтракта, возбудили уголовное дело. Мужчину арестовали.
Комментарии читателей Оставить комментарий
норма нынешнего времени для армии . . Недавно домой вернулся с армии сын знакомых Служил в Кяхте . 1 год просидел ком. с утра до 12 или 2 ночи И так каждый день. весь год. . На этой работе должен был сидеть либо контракник .либо служащий Скорее всего кто то был оформлен и получал зар.плату а батрачил солдат
Погранслужба в ведении ФСБ. Если там не распилили на металлолом - должны быть катера, сторожевики + земля, на которой еще не все друзья "нулевого" - построили бы себе дворцы и пристани
Государевы люди. Какой государь - такая и челядь. Это все удары хоботом мамонта по комарам
Из разных концов страны всё чаще поступают сообщения о преступной деятельности наших "правоохранителей", которые, по сути, становят рядовыми преступникам, используя своё служебное положения. Глядя на то, как старшие товарищи гребут под себя миллиарды, устоять невозможно. Все эти отщепенцы прекрасно понимают, что грабёжу страны придёт конец и каждый из них, стремиться хапнуть здесь и сейчас. Похоже страна упорно продолжает жить в режиме большого хапка, охватившего почти все слои общества.
Офицеры, офицеры, ваши бабки под прицелом!