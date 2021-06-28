В Москве арестовали трех офицеров авиации ФСБ

08:07 28.06.2021

Три старших офицера управления авиации (УА) арестованы в Москве, сообщает газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, их обвиняют в крупном мошенничестве. По данным следствия, офицеры похитили почти 64,5 миллиона рублей при заключении с 2017 по 2019 годы конрактов со ставропольской фирмой "АсСтрой". Последняя занималась поставками сборно-разборных складских комплексов и должна была в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов.

Военнослужащие намеренно вводили руководство в заблуждение, лоббируя заключение новых договоров с данным предприятием. Задержанные вину не признают.

"В рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве впервые сразу три старших офицера управления авиации ФСБ арестованы в Москве военным судом и помещены в СИЗО", — сообщает издание.

По данным издания, ранее, 14 июля, в отношении фиктивного управляющего фирмы "АсСтрой" Вазгена Бабаханяна, причинившего государству ущерб при исполнении госконтракта, возбудили уголовное дело. Мужчину арестовали.