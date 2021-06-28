Названа стоимость вакцинации для трудовых мигрантов
Стоимость вакцинации трудовых мигрантов составит 1300 рублей.
«Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников», - сообщается на сайте mos.ru
В Москве трудовые мигранты смогут сделать прививку однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Перед вакцинацией посетителям необходимо будет пройти осмотр у врача.
Также сообщается, что по мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не стОит "панацея всемирного значения"!?
Что ж это за "вакцина"? Будь подлинной она,
Такой ли смехотворною была б её цена?
Маловато. Они так бабло не отобьют. Нужно дать разрешение полицаям колоть га месте и выколачивать дубинкой плату.