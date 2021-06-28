Названа стоимость вакцинации для трудовых мигрантов

Вакцинация

Стоимость вакцинации трудовых мигрантов составит 1300 рублей.

«Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников», - сообщается на сайте mos.ru

В Москве трудовые мигранты смогут сделать прививку однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Перед вакцинацией посетителям необходимо будет пройти осмотр у врача.

Также сообщается, что по мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.06.2021, 17:16
    Гость: Выходит, двух червонцев в "зелёном" исчислении

    Не стОит "панацея всемирного значения"!?
    Что ж это за "вакцина"? Будь подлинной она,
    Такой ли смехотворною была б её цена?

  2. 28.06.2021, 16:28
    Гость: шнн

    Маловато. Они так бабло не отобьют. Нужно дать разрешение полицаям колоть га месте и выколачивать дубинкой плату.

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