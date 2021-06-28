Названа стоимость вакцинации для трудовых мигрантов

14:55 28.06.2021

Стоимость вакцинации трудовых мигрантов составит 1300 рублей.

«Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников», - сообщается на сайте mos.ru

В Москве трудовые мигранты смогут сделать прививку однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Перед вакцинацией посетителям необходимо будет пройти осмотр у врача.

Также сообщается, что по мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.