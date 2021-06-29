В двух муниципалитетах Югры ввели самоизоляцию для непривитых граждан

16:53 29.06.2021

В городе Югорск и городском поселении Советский был введен режим обязательной самоизоляции для непривитых граждан. Соответствующее постановление подписала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Так, со 2 по 23 июля 2021 года вводится режим обязательной самоизоляции жителей данных муниципалитетов, за исключением тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс».

Жителям разрешили покидать дома для обращения за медицинской помощью, для следования к месту работы, оказания помощи близким родственникам старше 60 лет. Также разрешается выносить мусор, сходить в аптеку, магазин, торгующий товарами первой необходимости, в заведения общепита и в организации ритуальных услуг. Гулять с домашними животными разрешено в радиусе 100 метров от места жительства.

До 23 июля в данных муниципалитетах также устанавливается запрет на работу фитнесс-центров и кинотеатров, а кафе и рестораны должны быть закрыты с 20:00 до 6 утра.