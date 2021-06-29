В двух муниципалитетах Югры ввели самоизоляцию для непривитых граждан

В городе Югорск и городском поселении Советский был введен режим обязательной самоизоляции для непривитых граждан. Соответствующее постановление подписала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Так, со 2 по 23 июля 2021 года вводится режим обязательной самоизоляции жителей данных муниципалитетов, за исключением тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс».

Жителям разрешили покидать дома для обращения за медицинской помощью, для следования к месту работы, оказания помощи близким родственникам старше 60 лет. Также разрешается выносить мусор, сходить в аптеку, магазин, торгующий товарами первой необходимости, в заведения общепита и в организации ритуальных услуг. Гулять с домашними животными разрешено в радиусе 100 метров от места жительства.

До 23 июля в данных муниципалитетах также устанавливается запрет на работу фитнесс-центров и кинотеатров, а кафе и рестораны должны быть закрыты с 20:00 до 6 утра.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.06.2021, 00:32
    Гость: Сергей

    Это в корне неверное решение.
    Людей изолируют для их же блага.
    И вообще, сидят же люди в тюрьмах, живут там как то, многие работают.
    Поэтому изолировать нужно провакцинированных. Человек получил дозу вакцины и всё равно боится заразиться и умереть.
    А кто не хочет прививаться - ничего не боится, может спокойно жить в "варварской" среде с вирусами и прочими бактериями.
    Вот поэтому надо изолировать привитых. С заботой об их здоровье, для их же блага. И это к тому же будет дешевле, их же меньше! Для них можно сделать специальные дома "ковид фрее", чтобы без выхода на улицу. Чтобы вообще сидели и никуда не ходили, а ходили только под себя.

  2. 30.06.2021, 00:01
    Гость: Хе хе...

    А САМОизоляция, это разве не когда ты сам изолируешся? А когда принудительно изолируют тебя, это уже не САМО...

  4. 29.06.2021, 21:49
    Гость: эти ..... совсем берега попутали, страх потеряли.Пусть прихо

    хоть оральный,хоть анальный , лишь бы построил этих самодуров.

  5. 29.06.2021, 21:47
    Гость: кто в курсе

    в Ханты-Манскийске растут березы, чтоб не очень старые , гибкие и недалеко друг от дружки?

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