Москвичам начали предлагать покупку фальшивых QR-кодов для посещения кафе

08:05 29.06.2021

В даркнете эксперты обнаружили предложения о продаже фейковых QR-кодов для посещения ресторанов и кафе в Москве. Как пишет РИА Новости, стоимость подделки составляет 11 тысяч рублей.

Отмечается, что на теневых форумах было найдено не меньше 10 объявлений о продаже QR-пропусков.

"Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных "Госуслуг". Однако после решения московских властей ввести QR-коды, злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили информацию, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код", - рассказали эксперты.

При этом на форумах уже появились положительные отзывы от тех, кто воспользовался данной "услугой".

"Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс", - пояснили эксперты.

Специалисты предупреждают, что в ближайшее время в продаже могут появиться приложения для генерации фейковых QR-кодов.

С 28 июня столичные рестораны и кафе разрешили посещать только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.