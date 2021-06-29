Москвичам начали предлагать покупку фальшивых QR-кодов для посещения кафе
В даркнете эксперты обнаружили предложения о продаже фейковых QR-кодов для посещения ресторанов и кафе в Москве. Как пишет РИА Новости, стоимость подделки составляет 11 тысяч рублей.
Отмечается, что на теневых форумах было найдено не меньше 10 объявлений о продаже QR-пропусков.
"Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных "Госуслуг". Однако после решения московских властей ввести QR-коды, злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили информацию, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код", - рассказали эксперты.
При этом на форумах уже появились положительные отзывы от тех, кто воспользовался данной "услугой".
"Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс", - пояснили эксперты.
Специалисты предупреждают, что в ближайшее время в продаже могут появиться приложения для генерации фейковых QR-кодов.
С 28 июня столичные рестораны и кафе разрешили посещать только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Есть спрос, есть предложения. Чего удивляться?
Услышал эту новость по ТВ и долго смеялся. И это есть долбанная цифровизация? На которую тратят миллиарды? Цифровизация-это бред. На любую цифру можно найти антицифру. Как это не поймут наши либералы грефы, чубайсы и др? На любое их решение ловкачи найдут антирешение. Может, хватит ерундой заниматься, начнем дело делать? Например, поможем тем детишкам, которые заполонили экраны ТВ от отчаяния. Вылечим их, это все лучше, чем бредовые идеи реализовывать.
молодцы ребята - это антифашисты современности.
кстати, копируйте друг другу эти фейковые коды - надо уничтожить систему ее же методами.
Это отмывание бюджетных денег за счёт нашего здоровья.От диверсии недалеко ушло.