Союз пенсионеров рассказал о страхе населения перед пенсионными реформами

15:57 30.06.2021

Центробанк и НПФ предложили изменения в систему накоплений, которые предполагают, что нынешняя накопительная часть пенсий должна трансформироваться в систему негосударственного пенсионного обеспечения. При этом средства будут принадлежать гражданам, а не государству.

По словам главы Союза пенсионеров, члена Совета Федерации Валерия Рязанского он поддерживает данную инициативу, но при этом считает, что население страны испытывает опасения по поводу изменений.

«Это очередная информация о пенсионной накопительной системе, которая пока не подкреплена ничем с точки зрения того, что можно было бы обсуждать. Эта идея не нова, ей лет 10. Но я боюсь произносить слов, что в России очередная пенсионная реформа. Изменений в пенсионной системе столько, что люди уже пугаются числу таких изменений. Но в целом я приветствую создание параллельно с государственной системой пенсионно-накопительного компонента в силу того, что это является неким дополнением их будущей пенсии. Человек должен научиться сам и накапливать, и управлять своими сбережениями на будущую старость», - сказал Рязанский в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в нынешних экономических условиях люди не могут позволить себе откладывать деньги на пенсию.

«Но это всё важно только тогда, когда заработная плата людям будет позволять осуществлять расходную структуру своей жизни, и что-то будет оставаться ещё в качестве накоплений. При нынешней зарплате сложно обеспечить компоновку будущей старости. В основе любых накоплений всё равно лежит его величество зарплата, его величество доходы граждан, которые могли бы быть отложены. Они, к сожалению, у среднего россиянина падают», - отметил он.

При Рязанский также заявил, что при проведении реформы обязательно должны быть соблюдены определенные условия.

«Это должно быть добровольно. Должно государством дополнительно мотивировано, чтобы накопления на пенсионных счетах были бы интереснее, чем накопления на обычных банковских счетах. Эти средства должны использоваться государством для развития. И все эти ресурсы должны быть наследованы. Государство должно взять на себя функцию охранения с тем, чтобы эти средства никуда не убежали», - рассказал он.