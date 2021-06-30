Путин назвал три произведения, повлиявших на него

Стоп-кадр из видеотрансляции

Владимир Путин во время прямой линии заявил, что три повлиявших на него художественных произведения — роман «Война и мир» Льва Толстого, первый фортепианный концерт Петра Чайковского и сказка «Колобок». Президент призвал чиновников обратить внимание на последнее произведение и в отличие от Колобка не поддаваться «на льстивые речи».

«Просил бы на это обратить внимание и еще раз обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное должностное высокое положение. Потому что как только вы, уважаемые коллеги, станете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, вы рискуете быть съеденными»,— приводит слова Путина «Коммерсант».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.07.2021, 01:46
    Гость: World по влиянию

    Конек - горбунок. Ершов
    В яранге горит огонь "Северные сказки"
    Жрабрый Азмун "Дальневсточные сказки"
    12 месяцев С. Маршак
    Равель - музыка
    Дети Подземелья. Коороленко

  3. 01.07.2021, 01:19
    Гость: Рабинович

    Первый концерт Чайковского - а точнее, его начало - очень многим сегодня как раз хорошо знакомо: его исполняют на мировых соревнованиях вместо гимна России. И будут исполнять на предстоящей Олимпиаде.
    Так что здесь выбор совершенно ясен.
    С "Войной и миром" тоже всё понятно: это что-то вроде русской Библии. Можешь не читать, но обязательно говори, что читал.
    Что до Колобка, то Владимир Владимирович, видимо, чувствует в этой сказке аллегорию своей политической судьбы.
    Его же тоже как бы испекли и вынесли народу на тарелке. А он соскочил и покатился по своей дорожке, ловко уклоняясь от разных зверюг...

  4. 01.07.2021, 01:15
    Гость: НАрмальный пацан

    Рекомендую, в перерыве между самопиарами, "Юшка" А. Платонов. Коротенький рассказ. Может, чего поймёт.

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