Путин назвал три произведения, повлиявших на него
Владимир Путин во время прямой линии заявил, что три повлиявших на него художественных произведения — роман «Война и мир» Льва Толстого, первый фортепианный концерт Петра Чайковского и сказка «Колобок». Президент призвал чиновников обратить внимание на последнее произведение и в отличие от Колобка не поддаваться «на льстивые речи».
«Просил бы на это обратить внимание и еще раз обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное должностное высокое положение. Потому что как только вы, уважаемые коллеги, станете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, вы рискуете быть съеденными»,— приводит слова Путина «Коммерсант».
Комментарии читателей Оставить комментарий
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12 месяцев С. Маршак
Равель - музыка
Дети Подземелья. Коороленко
Проходили. Но не читали.
Первый концерт Чайковского - а точнее, его начало - очень многим сегодня как раз хорошо знакомо: его исполняют на мировых соревнованиях вместо гимна России. И будут исполнять на предстоящей Олимпиаде.
Так что здесь выбор совершенно ясен.
С "Войной и миром" тоже всё понятно: это что-то вроде русской Библии. Можешь не читать, но обязательно говори, что читал.
Что до Колобка, то Владимир Владимирович, видимо, чувствует в этой сказке аллегорию своей политической судьбы.
Его же тоже как бы испекли и вынесли народу на тарелке. А он соскочил и покатился по своей дорожке, ловко уклоняясь от разных зверюг...
Рекомендую, в перерыве между самопиарами, "Юшка" А. Платонов. Коротенький рассказ. Может, чего поймёт.
первого и второго - согласен.
Насчет третьего - сомнительно.