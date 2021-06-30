Путин назвал три произведения, повлиявших на него

17:58 30.06.2021

Владимир Путин во время прямой линии заявил, что три повлиявших на него художественных произведения — роман «Война и мир» Льва Толстого, первый фортепианный концерт Петра Чайковского и сказка «Колобок». Президент призвал чиновников обратить внимание на последнее произведение и в отличие от Колобка не поддаваться «на льстивые речи».

«Просил бы на это обратить внимание и еще раз обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное должностное высокое положение. Потому что как только вы, уважаемые коллеги, станете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, вы рискуете быть съеденными»,— приводит слова Путина «Коммерсант».