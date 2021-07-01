Выручка московских ресторанов рухнула на 20% после введения QR-кодов

17:33 1.07.2021

Выручка заведений общепита резко сократилась в первые же дни после введения властями Москвы правила, согласно которому рестораны и кафе можно посещать только при наличии QR-кода о вакцинации.

Среднее падение по отрасли составило около 20%. При этом сами рестораторы ранее оценивали потери в 50% и более.

Так, 28 июня (первый день действия QR-кодов) совокупная выручка московских заведений общепита Москвы составила 641,1 млн рублей (на 23,65% меньше, чем неделей ранее), 29 июня она немного увеличилась и составила 685,7 млн руб. (-20,2%, ранее было 858,8 млн), сообщает РБК со ссылкой на данные вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Аналогичные данные о падении выручки общепита Москвы представил ранее и проект «Тинькофф КоронаИндекс».

При этом опрошенные РБК рестораторы утверждали, что потери оказались намного больше.

«Результаты <.. .> ожидаемо удручающие: гостей с веранд смыло ливнем, а в залы ресторанов почти никто не пришел. В итоге мы имеем падение выручки в заведениях с верандами на 50%, в ресторанах без веранд - до 95%», - рассказал РБК управляющий партнер и гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков. Основатель сети ресторанов «Мясо & рыба», уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов оценивал потери заведений в среднем на 80%.

Напомним, с 28 июня указом мэра Москвы Сергея Собянина запрещается посещение ресторанов или кафе людьми, которые не имеют QR-код о сделанной прививке или свежий тест.