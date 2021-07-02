Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О единовременной выплате семьям, имеющим детей", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Согласно указу, семьи с детьми получат единовременную выплату в период с августа по декабрь текущего года.
Пособия будут выплачены: одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 г.); инвалидам, лицам с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).
Единовременная выплата будет осуществляться на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, и на каждого инвалида или лицо с ограниченными возможностями 18-23 лет.
Получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд РФ (ПФР) за назначением пособия до 1 ноября 2021 г.
Эта выплата не учитывается в составе доходов семей, которые ее получают, при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Правительству РФ необходимо обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией данного указа, а также определить порядок и условия осуществления единовременной выплаты.
ПФР поручено обеспечить выплаты семьям и инвалидам в соответствии с настоящим указом.
Документ вступает вступает в силу со дня его подписания.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Спроси у Д. Медведева, А. Чубайса, Т. Голиковой и прочих подпиндосников!
А вам Зелюком по харе достаточно?
в некоторых африканских племенах детям до 5-8 лет не дают имен, т.к. у них большой риск умереть, а так умрет и скорбеть не надо по "безымённому"
А чего автор статьи не указал размер этой выплаты ? А она составляет всего 10 тыс. рублей. Вот и скажите мне, какие проблемы эта мизерная выплата поможет решить семьям с детьми и иным категориям получателей ? Да никакую. Очередная подачка с целью поднять престиж власти.
обворовали народ, а теперь , перед выборами ,подачки с барского плеча,а где достойная зарплата и пенсии???