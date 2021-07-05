Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV

Созданная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцина нового поколения от коронавирусной инфекции COVID-19 может получить название AURORA-CoV.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) уже приняла решение о регистрации соответствующего товарного знака, сообщает РБК.

Заявка была подана по классам МКТУ 01 (бактериальные, биологические препараты) и 05 (аминокислоты для медицинских целей, сыворотки, фармацевтические, диагностические препараты и др.).

«Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия нового поколения вакцины «ЭпиВакКорона» («ЭпиВакКорона-Н»), проходящей в настоящее время клинические исследования», - говорится в сообщении.

Напомним, вакцина «ЭпиВакКорона» создана на основе искусственно синтезированных фрагментов S-белка вируса SARS-CoV-2 и была зарегистрирована в России 14 октября 2020 года. 28 июня «Вектор» подал в Минздрав документы на регистрацию еще одного препарата - «ЭпиВакКорона-Н». По словам главы «Вектора» Рината Максютова, новая вакцина будет вводиться трехкратно (с интервалами в 21 и 60 дней).

При этом обе вакцины отличаются лишь особенностями технологии производства, а буква «Н» в названии «ЭпиВакКорона-Н» означает «новая», а также отсылает к месту создания вакцины - Новосибирску.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.07.2021, 23:30
    Гость: Иван Иваныч

    Вектор молодцы! Они Эболу победили. Никто не смог, кроме нас и примазавшихся американцев.

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