ФСБ задержала эстонского консула в Петербурге

19:16 6.07.2021

Консул генконсульства Эстонии в Петербурге Март Лятте был задержан сотрудниками ФСБ. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Сотрудник консульства был взят «с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера», заявили в ФСБ. Что это за материалы, в службе не рассказали.

«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», — сообщили в ФСБ. В генконсульстве Эстонии в Санкт-Петербурге работают шесть консулов, включая Марта Лятте.

В феврале 2021 года Москва и Таллин взаимно выслали по одному дипломату. Сначала эстонская сторона объявила персоной нон грата одного из сотрудников диппредставительства. В качестве ответа Россия объявила о высылке эстонского дипломатического работника.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала тогда, что высланный Таллином сотрудник занимался вопросами культуры и образования. «К сожалению, эстонская сторона в очередной раз продемонстрировала неготовность преодолеть свою ничем не спровоцированную враждебность», — говорила Захарова.