Минпросвещения включило воспитание патриотизма в образовательный стандарт

Фото с сайта pixabay.com

Министерство юстиции зарегистрировало приказы Минпросвещения об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования. Эти документы уже размещены на интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», — говорится в приказе.

ФГОС — это обязательные требования для школ, колледжей и высших учебных заведений. На их базе создаются учебные программы и учебники. В 2017 году президент РФ Владимир Путин потребовал «систематически обновлять» содержание общего образования «на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий».

ФГОС обеспечивает гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание детей. Кроме того, этот стандарт формирует культуру непрерывного образования и саморазвития человека на протяжении всей жизни, разумное и безопасное использование цифровых технологий, единство учебной и воспитательной деятельности.

Ранее Российская академия образования (РАО) в свое экспертном заключении сообщила о ряде существенных нарушений в проекте ФГОС. В РАО подчеркнули, что стандарты требуют дальнейшей доработки. В целом специалисты академии сделали около 500 замечаний к ФГОС. Минусами образовательных проектов в РАО посчитали, например, «ориентированность на контроль учащихся», отсутствие предложений о способах «социализации агрессивного, суицидального поведения школьников», формальный подход к изложению здорового образа жизни учащихся.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 06.07.2021, 20:19
    Гость: Евгений В

    Попы, христианская церковь и коррупционная власть РФ не разделимы. Опиум для народа, как и речи о патриотизме.

  3. 06.07.2021, 16:48
    Гость: Взвейтесь кострами синим ночи...

    У нас в конституции тоже многое понаписал, сейчас выясняется писали для галочки. Так чеи дети будут, рабочих, как в песни, или сучье племя воров, проживающих в Лондоне.

  4. 06.07.2021, 15:52
    Гость: еще как катит

    "ЮНА́РМИЯ — всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД), созданное в январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года. Соучредителями движения являются: ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация Вооружённых сил России, ЦСКА (в лице его заместителя Светланы Хоркиной), а также Валентина Терешкова и Валерий Востротин.
    С 19 декабря 2020 года начальник Главного штаба Юнармии — Нагорный Никита Владимирович. Штаб расположен в Доме офицеров Московского военного округа.
    Цели движения

    1) участие в реализации государственной молодёжной политики Российской Федерации;

    2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

    3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;

    4) сохранение и приумножение патриотических традиций;

    5) формирование у молодёжи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества."

  5. 06.07.2021, 15:15
    Гость: Дурак, кто спрашивает

    Ты думаешь, с 88 по 2000 махнуло меньше народу? Только в Штатах сейчас под десяток миллионов. А есть еще и Европа, в Израиле миллиона полтора.

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