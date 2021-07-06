Минпросвещения включило воспитание патриотизма в образовательный стандарт

10:32 6.07.2021

Министерство юстиции зарегистрировало приказы Минпросвещения об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования. Эти документы уже размещены на интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», — говорится в приказе.

ФГОС — это обязательные требования для школ, колледжей и высших учебных заведений. На их базе создаются учебные программы и учебники. В 2017 году президент РФ Владимир Путин потребовал «систематически обновлять» содержание общего образования «на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий».

ФГОС обеспечивает гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание детей. Кроме того, этот стандарт формирует культуру непрерывного образования и саморазвития человека на протяжении всей жизни, разумное и безопасное использование цифровых технологий, единство учебной и воспитательной деятельности.

Ранее Российская академия образования (РАО) в свое экспертном заключении сообщила о ряде существенных нарушений в проекте ФГОС. В РАО подчеркнули, что стандарты требуют дальнейшей доработки. В целом специалисты академии сделали около 500 замечаний к ФГОС. Минусами образовательных проектов в РАО посчитали, например, «ориентированность на контроль учащихся», отсутствие предложений о способах «социализации агрессивного, суицидального поведения школьников», формальный подход к изложению здорового образа жизни учащихся.