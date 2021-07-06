В главном военно-морском параде впервые примут участие три атомные подлодки

18:55 6.07.2021

Участие в главном военно-морском параде впервые примут подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и атомные подводные лодки «Вепрь» и «Орел».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в Минобороны России.

«Впервые в главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки. Это прежде всего новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". Отмечу, что впервые подводная лодка проекта "Борей-А" примет участие в параде. Также для участия в главном военно-морском параде прибудут атомные подводные лодки "Вепрь" и "Орел", - процитировали в министерстве слова главкома ВМФ РФ Николая Евменова.

Подлодки должны прибыть в Кронштадт с 8 по 10 июля. Сейчас они совершают переход с севера на Балтику. При этом отмечается, что акватория рейда Кронштадта полностью готова к приему кораблей и подводных лодок крупного водоизмещения.