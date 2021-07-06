В главном военно-морском параде впервые примут участие три атомные подлодки

К-549 «Князь Владимир»

Участие в главном военно-морском параде впервые примут подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и атомные подводные лодки «Вепрь» и «Орел».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в Минобороны России.

«Впервые в главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки. Это прежде всего новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". Отмечу, что впервые подводная лодка проекта "Борей-А" примет участие в параде. Также для участия в главном военно-морском параде прибудут атомные подводные лодки "Вепрь" и "Орел", - процитировали в министерстве слова главкома ВМФ РФ Николая Евменова.

Подлодки должны прибыть в Кронштадт с 8 по 10 июля. Сейчас они совершают переход с севера на Балтику. При этом отмечается, что акватория рейда Кронштадта полностью готова к приему кораблей и подводных лодок крупного водоизмещения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.07.2021, 23:34
    Гость: Модест

    Придут 10 июря и более 2×х недель будут болтаться в Финском заливе и бить моторесурс. Зачем? Потешить самолюбование.

  2. 06.07.2021, 23:29
    Гость: Вольдемар

    Чем лодки гнать с Севера в Финский залив, может лучше Путин слетает в Североморск. Дешевле будет

  3. 06.07.2021, 22:20
    Гость: нетому

    банкет за счет тех детей которые умирают без дорогих лекарств и на лечение которых постоянно собирают деньги по всей стране Банкет за счет пенсионеров которые нищенствуют на свою грошовую пенсию и многие из них вынуждены пользоваться уборными во дворах Банкет за счет тех кого государство обирает ради возможности похвастаться свои оружием Ради возможности показать всему миру какие мы крутые и если надо-повторим

  4. 06.07.2021, 21:32
    Гость: Рабинович

    Гнать атомные субмарины на Балтийское море, а тем более заводить в Маркизову лужу - это верх идиотизма.
    Может, их ещё и в Неву заведут?
    Ладно, если бы АПЛ могли летать как катера, кувыркаться на волнах и нырять дельфинчиком. Но у них ТТХ немножко другие.
    А если адмиралы решили показать всему миру, что сила российского флота - в глупости тех, кто им командует, - то это у них, конечно, получится.

  5. 06.07.2021, 20:20
    Гость: stalker

    Показухи ради гоняют корабли из одного флота в другой, растрачивая их ресурсы. Так и с учениями, для проведения которых корабли Северного флота вполне могут послать в Черное море.

Все комментарии (10)
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