В главном военно-морском параде впервые примут участие три атомные подлодки
Участие в главном военно-морском параде впервые примут подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и атомные подводные лодки «Вепрь» и «Орел».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в Минобороны России.
«Впервые в главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки. Это прежде всего новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". Отмечу, что впервые подводная лодка проекта "Борей-А" примет участие в параде. Также для участия в главном военно-морском параде прибудут атомные подводные лодки "Вепрь" и "Орел", - процитировали в министерстве слова главкома ВМФ РФ Николая Евменова.
Подлодки должны прибыть в Кронштадт с 8 по 10 июля. Сейчас они совершают переход с севера на Балтику. При этом отмечается, что акватория рейда Кронштадта полностью готова к приему кораблей и подводных лодок крупного водоизмещения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Придут 10 июря и более 2×х недель будут болтаться в Финском заливе и бить моторесурс. Зачем? Потешить самолюбование.
Чем лодки гнать с Севера в Финский залив, может лучше Путин слетает в Североморск. Дешевле будет
банкет за счет тех детей которые умирают без дорогих лекарств и на лечение которых постоянно собирают деньги по всей стране Банкет за счет пенсионеров которые нищенствуют на свою грошовую пенсию и многие из них вынуждены пользоваться уборными во дворах Банкет за счет тех кого государство обирает ради возможности похвастаться свои оружием Ради возможности показать всему миру какие мы крутые и если надо-повторим
Гнать атомные субмарины на Балтийское море, а тем более заводить в Маркизову лужу - это верх идиотизма.
Может, их ещё и в Неву заведут?
Ладно, если бы АПЛ могли летать как катера, кувыркаться на волнах и нырять дельфинчиком. Но у них ТТХ немножко другие.
А если адмиралы решили показать всему миру, что сила российского флота - в глупости тех, кто им командует, - то это у них, конечно, получится.
Показухи ради гоняют корабли из одного флота в другой, растрачивая их ресурсы. Так и с учениями, для проведения которых корабли Северного флота вполне могут послать в Черное море.