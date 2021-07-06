Ретейлеры заявили о невозможности привить 60% сотрудников вовремя

Вакцинация

Крупные компании попросили мэра Москвы Сергея Собянина на месяц сдвинуть срок проведения обязательной вакцинации сотрудников от коронавируса, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на соответствующее письмо ассоциации "Русбренд" (представляет Procter & Gamble, Nestle, Unilever, The Coca-Cola Company и других).

Ранее в Москве из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом объявили об обязательной вакцинации 60% сотрудников сферы услуг, в том числе общепита, торговли, салонов красоты. Согласно указу мэра столицы до 15 июля им необходимо сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 августа — вторую.

В письме, направленному на имя Собянина, отмечается, что запись на вакцинацию растянулась до августа, тогда как количество доступных вакцин заметно сокращается. В связи с этим поставщики и продуктовые ретейлеры не успеют привить необходимое количество сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом до 15 июля и просят продлить его до 15 августа. 

Проблемы с вакцинацией сотрудников отметили в сервисах "Яндекс Go" и Delivery Club, там заявили о необходимости открытия новых пунктов вакцинации для курьеров. В некоторых торговых точках «Ленты» количество вакцинированных сотрудников приближается к 60%, но вакцинация идет медленнее, чем хотелось бы, сообщил ретейлер. В «Шоколаднице» и сети Prime заявили, что число привитых превысило 50%.

Напомним, что работодатели, которые не обеспечат вакцинацию своих сотрудников, могут попасть под штраф или приостановление деятельности на три месяца.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.07.2021, 14:16
    Гость: Петров

    Странно, а что это такое ретейлеры?? Это он на своём языке говорит?
    Но ответственность за подобное несёт лично он в том числе.

  4. 06.07.2021, 12:20
    Гость: gvozd

    этого иностранного Агента пролезшего в завхозы москвы и воомнившего себя князем Уберут уже наконец когда-то?

  5. 06.07.2021, 11:48
    Гость: ярче

    Яркий и наглядный пример что эрафии реально означают слова свобода выбора и добровольно.

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