Ретейлеры заявили о невозможности привить 60% сотрудников вовремя

10:25 6.07.2021

Крупные компании попросили мэра Москвы Сергея Собянина на месяц сдвинуть срок проведения обязательной вакцинации сотрудников от коронавируса, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на соответствующее письмо ассоциации "Русбренд" (представляет Procter & Gamble, Nestle, Unilever, The Coca-Cola Company и других).

Ранее в Москве из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом объявили об обязательной вакцинации 60% сотрудников сферы услуг, в том числе общепита, торговли, салонов красоты. Согласно указу мэра столицы до 15 июля им необходимо сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 августа — вторую.

В письме, направленному на имя Собянина, отмечается, что запись на вакцинацию растянулась до августа, тогда как количество доступных вакцин заметно сокращается. В связи с этим поставщики и продуктовые ретейлеры не успеют привить необходимое количество сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом до 15 июля и просят продлить его до 15 августа.

Проблемы с вакцинацией сотрудников отметили в сервисах "Яндекс Go" и Delivery Club, там заявили о необходимости открытия новых пунктов вакцинации для курьеров. В некоторых торговых точках «Ленты» количество вакцинированных сотрудников приближается к 60%, но вакцинация идет медленнее, чем хотелось бы, сообщил ретейлер. В «Шоколаднице» и сети Prime заявили, что число привитых превысило 50%.

Напомним, что работодатели, которые не обеспечат вакцинацию своих сотрудников, могут попасть под штраф или приостановление деятельности на три месяца.