Инфляция в России ускорилась до 6,5%

© KM.RU, Александра Воздвиженская

В прошлом месяце инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 6,5%, сообщил 7 июля Росстат. Это максимум с лета 2016 года, пишет РБК.

Продовольственная инфляция достигла 7,9% в годовом выражении, а непродовольственная — 7,04%. Услуги за год выросли почти на 4%.

В группе продовольственных товаров ощутимее всего выросли в цене свекла и морковь (последняя на 37% к маю) и картофель — на 20%. Дешевели сезонные овощи — огурцы и помидоры, бананы.

В числе непродовольственных — стройматериалы, почти на 24% в годовом выражении и примерно на 7% к маю. В составе стройматериалов за минувший июнь сильнее всего подорожали пиломатериалы — ДСП и ОСП на 20%, доска обрезная на 15%.

Из услуг больше всего за месяц подорожали поездки в Турцию (на 39%) и проезд в поездах дальнего следования (примерно на 20%). Путевки в дома отдыха и пансионаты подорожали на 10,7%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.07.2021, 21:48
    Гость: Дешевели сезонные овощи — бананы

    Банан это не овощ, а ягода. А ягод в России всегда было много. Вот и подешевели. "В стационаре он, на других глядючи, за месяц бы овощем стал". Вячеслав Дурненков, «Мир молится за меня».

  5. 07.07.2021, 21:25
    Гость: вадим иванович

    так володенька обьяснил терпилам что во всем мире морковь подорожала ну что тут сказать хочь стой хоть падай так что сажайте морковь на балконе ну а пиломатериал так тайги половина уже нет да и подмосковье всё вырублено так что держитесь аминь

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