Инфляция в России ускорилась до 6,5%

20:31 7.07.2021

В прошлом месяце инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 6,5%, сообщил 7 июля Росстат. Это максимум с лета 2016 года, пишет РБК.

Продовольственная инфляция достигла 7,9% в годовом выражении, а непродовольственная — 7,04%. Услуги за год выросли почти на 4%.

В группе продовольственных товаров ощутимее всего выросли в цене свекла и морковь (последняя на 37% к маю) и картофель — на 20%. Дешевели сезонные овощи — огурцы и помидоры, бананы.

В числе непродовольственных — стройматериалы, почти на 24% в годовом выражении и примерно на 7% к маю. В составе стройматериалов за минувший июнь сильнее всего подорожали пиломатериалы — ДСП и ОСП на 20%, доска обрезная на 15%.

Из услуг больше всего за месяц подорожали поездки в Турцию (на 39%) и проезд в поездах дальнего следования (примерно на 20%). Путевки в дома отдыха и пансионаты подорожали на 10,7%.