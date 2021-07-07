Инфляция в России ускорилась до 6,5%
В прошлом месяце инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 6,5%, сообщил 7 июля Росстат. Это максимум с лета 2016 года, пишет РБК.
Продовольственная инфляция достигла 7,9% в годовом выражении, а непродовольственная — 7,04%. Услуги за год выросли почти на 4%.
В группе продовольственных товаров ощутимее всего выросли в цене свекла и морковь (последняя на 37% к маю) и картофель — на 20%. Дешевели сезонные овощи — огурцы и помидоры, бананы.
В числе непродовольственных — стройматериалы, почти на 24% в годовом выражении и примерно на 7% к маю. В составе стройматериалов за минувший июнь сильнее всего подорожали пиломатериалы — ДСП и ОСП на 20%, доска обрезная на 15%.
Из услуг больше всего за месяц подорожали поездки в Турцию (на 39%) и проезд в поездах дальнего следования (примерно на 20%). Путевки в дома отдыха и пансионаты подорожали на 10,7%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Банан — это не ягода, а корнеплод. Нечего народ обманывать!
Банан- трава.
Ягода это арбуз.
Дыня- сорт огурца.
Банан это не овощ, а ягода. А ягод в России всегда было много. Вот и подешевели. "В стационаре он, на других глядючи, за месяц бы овощем стал". Вячеслав Дурненков, «Мир молится за меня».
Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
так володенька обьяснил терпилам что во всем мире морковь подорожала ну что тут сказать хочь стой хоть падай так что сажайте морковь на балконе ну а пиломатериал так тайги половина уже нет да и подмосковье всё вырублено так что держитесь аминь