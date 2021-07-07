На Камчатке объявлен трехдневный траур после крушения Ан-26

Власти Камчатки объявили трехдневный траур в связи с авиакатастрофой самолета Ан-26, жертвами которой, по предварительным данным, стали 28 человек, пишет "Интерфакс".

"По моему решению с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур", - объявил журналистам губернатор Камчатского края Владимир Солодов. 

Родственникам погибших в авиакатастрофе правительство края выплатит более 3,5 млн рублей. "Семьи погибших получат по страховке 2 млн 25 тыс. рублей и еще по 1 млн рублей - от авиакомпании", - сообщает генеральный директор ФКП "Аэропорты Камчатки" Александр Журавлев. Кроме того по 500 тысяч рублей будет выплачено из краевого бюджета. 

Во вторник пассажирский самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, примерно за десять минут до посадки перестал выходить на связь. Позже части фюзеляжа самолета нашли на склоне сопки и в море в 4 км от берега. По предварительным данным, все 28 человек на борту самолета погибли.

Метеоусловия в момент посадки вблизи аэропорта назначения были сложными. Плохая погода и сейчас осложняет работу спасателей.

Так, из-за тумана сотрудники МЧС и полиции в среду утром не смогли добраться к месту трагедии через лес и были вынуждены изменить маршрут, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Спасатели направились к подножью сопки на квадроциклах, далее планируют идти пешком по прибрежной полосе.

Как сообщил зампредседателя правительства края Сергей Миронов, в операции по подъему тел погибших и обломков самолета задействуют судно МЧС с водолазами, когда это позволят погодные условия.

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