Неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка в Тюмени
В офисе Сбербанка в Тюмени неизвестный удерживает несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«По предварительным данным, захвачено отделение <...> на первом этаже пятиэтажки <...>. В заложниках три сотрудника», - рассказал собеседник.
В настоящее время известно, что мужчина заявил, что в его сумке находится опасный предмет, и потребовал деньги, но сумма не уточняется.
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