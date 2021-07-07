Неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка в Тюмени

10:07 7.07.2021

В офисе Сбербанка в Тюмени неизвестный удерживает несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По предварительным данным, захвачено отделение <...> на первом этаже пятиэтажки <...>. В заложниках три сотрудника», - рассказал собеседник.

В настоящее время известно, что мужчина заявил, что в его сумке находится опасный предмет, и потребовал деньги, но сумма не уточняется.