«Победа» отказалась от крупного заказа на Boeing 737 MAX

11:06 8.07.2021

Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») отказался от приобретения 20 среднемагистральных самолетов нового поколения Boeing 737 MAX. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Отмененное соглашение о закупке заключили в 2018 году, начало эксплуатации планировалось в 2019-м. Но полеты MAX были остановлены в мире, включая РФ. Это произошло на фоне двух авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX (в Индонезии и Эфиопии в 2018-м и 2019 году). Они случились с перерывом всего в пять месяцев и унесли несколько сотен жизней. РБК сообщает, что поставка 20 лайнеров — один из крупнейших заказов на самолеты Boeing 737 MAX в России.

Собеседник издания, близкий к топ-менеджменту лоукостера, отметил, что задержка с поставкой дает заказчику право на выход из контракта (авиакомпания отказалась от лизинга MAX через год, после того как должны были начаться поставки). Держаться за лизинговые контракты, по словам собеседника, бессмысленно из-за «зависшей» российской сертификации Boeing 737 MAX и «гигантского предложения» MAX по низким ценам.

Вместо 737 MAX «Победе» достанутся лайнеры прошлого поколения — Boeing 737-800 — от других компаний группы. В итоге перевозчик сохранит монофлот (из одной модели самолета), что должно положительно сказаться на операционных издержках авиакомпании.